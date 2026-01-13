Did RCB Sign Vikas Singh A Delivery Boy for INR 5 Crore? क्या आरसीबी ने डिलीवरी बॉय विकास सिंह को 5 करोड़ रुपये में खरीदा? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का सच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियाँ और दावे वायरल हो रहे हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला दावा विकास सिंह (Vikas Singh) नाम के एक युवक से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर एक 'डिलीवरी बॉय' बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उसे 5 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा है. प्रशंसकों के बीच यह खबर कौतूहल का विषय बनी हुई है, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों और नीलामी की लिस्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है.

विकास सिंह वायरल दावे की सच्चाई

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे इस दावे की जब पड़ताल की गई, तो यह पूरी तरह से निराधार और फर्जी पाया गया. दिसंबर 2025 में अबू धाबी में आयोजित हुई आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में आरसीबी ने किसी भी 'विकास सिंह' नाम के खिलाड़ी को साइन नहीं किया है. न ही आरसीबी की आधिकारिक खिलाड़ी सूची में इस नाम का कोई जिक्र है. यह दावा उन इंटरनेट अफवाहों का हिस्सा प्रतीत होता है जो अक्सर भावुक कहानियों के जरिए व्यूज बटोरने के लिए बनाई जाती हैं.

वायरल वीडियो जिसमें झूठा दावा किया गया है

आरसीबी की नीलामी के असली 'महंगे' खिलाड़ी

आईपीएल 2026 की नीलामी में आरसीबी ने काफी समझदारी से खरीदारी की है. टीम ने जिन प्रमुख खिलाड़ियों को खरीदा, उनमें सबसे महंगा नाम वेंकटेश अय्यर का रहा, जिन्हें आरसीबी ने 7 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया. इसके अलावा, टीम ने अनकैप्ड खिलाड़ी मंगेश यादव पर 5.2 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई. मुमकिन है कि 'मंगेश यादव' के नाम को लेकर चल रही चर्चा को गलत तरीके से 'विकास सिंह' के साथ जोड़ दिया गया हो.

IPL 2026 के लिए RCB का स्कौड़

वायरल वीडियो की जमीनी हकीकत

हाल ही में एक डिलीवरी बॉय के क्रिकेट स्टार बनने के वीडियो ने इंटरनेट पर काफी हलचल मचाई है. हालांकि, जब इस वीडियो के स्रोत और इसकी प्रामाणिकता की गहन जांच की गई, तो यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी तरह से एक 'ड्रामेटाइज्ड' यानी नाट्य रूपांतरण वाला वीडियो है. इस वीडियो को केवल सोशल मीडिया पर व्यूज और एंगेजमेंट बटोरने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. बेंगलुरु स्थित आईपीएल फ्रेंचाइजी (आरसीबी) की किसी भी प्रोफेशनल स्काउटिंग प्रक्रिया या आधिकारिक अनुबंध प्रस्ताव (Formal Contract) के साथ इस युवक का कोई संबंध होने का कोई सबूत नहीं मिला है.

सोशल मीडिया पर 'संघर्ष की कहानियों' का चलन

भारतीय सोशल मीडिया परिदृश्य में "डिलीवरी बॉय से क्रिकेट स्टार" बनने वाली कहानियों का एक पुराना पैटर्न रहा है. क्रिकेट भारत में एक जुनून है, और आम लोगों की आकांक्षाओं को छूने वाली ऐसी कहानियाँ अक्सर बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं. कंटेंट क्रिएटर्स अक्सर खेल की इसी भावनात्मक प्रकृति का फायदा उठाते हैं. वे ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं जो दर्शकों को प्रेरित करती हैं, ताकि वे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें. यह वीडियो भी इसी सोची-समझी डिजिटल रणनीति का हिस्सा मात्र है.