Viral Video: बॉब-कट हेयरस्टाइल वाले हाथी ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, अनोखे अंदाज को देख आप भी हो जाएंगे गजराज के फैन

Elephant With Unique Hair Style: इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथियों (Elephants) को जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता है, इसलिए कई बार हाथियों और इंसानों के बीच भी खास बॉन्डिंग देखने को मिलती है. आमतौर पर आपने जितने भी हाथियों को देखा होगा, उनके सिर पर बाल नहीं होंगे, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हाथी (Elephant) अपने अनोखे हेयरस्टाइल (Unique Hair Style) की वजह से तहलका मचा रहा है. तमिलनाडु (Tamil Nadu) का एक हाथी अपने बॉब-कट बालों की वजह से इंटरनेट यूजर्स के बीच काफी सुर्खियां बटोर रहा है. मन्नारगुड़ी शहर के राजागोपालास्वामी मंदिर में रहने वाले सेनगामलम की पहचान उसके बॉब कट की वजह से है और उसे बॉब-कट सेनगामलम कहा जाता है.

इस वीडियो को @Rainmaker1973 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अपने अनोखे हेयरस्टाइल की बदौलत तमिलनाडु के एक हाथी का इंटरनेट पर अपना फैन बेस है. सेनगामालम मन्नारगुडी शहर के राजगोपालस्वामी मंदिर में रहता हैं और उनके बॉब-कट बालों ने पूरे देश में उनके प्रशंसक बना दिए हैं. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो 305k व्यूज मिल चुके है.

अनोखे हेयरस्टाइल वाला हाथी

An elephant from Tamil Nadu has her own fan base on the Internet, thanks to her unique hairstyle.

Sengamalam lives at the Rajagopalaswamy Temple in the town of Mannargudi, and her bob-cut hair has earned her fans across the country.pic.twitter.com/p9NtSIT1h5

— Massimo (@Rainmaker1973) February 4, 2025