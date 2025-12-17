क्या विराट कोहली ने मुंबई एयरपोर्ट पर दिव्यांग फैन को किया नजरअंदाज? Viral Video से मचा इंटरनेट पर बवाल

क्या कोहली ने दिव्यांग फैन को किया नजरअंदाज (Photo Credits: X)

Viral Video: क्रिकेटर विराट कोहली (Cricketer Virat Kohli) और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) हाल ही में मुंबई (Mumbai) पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसके लिए उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ा है. इस क्लिप को कई प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें यह विराट और अनुष्का आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद जी महाराज (Spiritual Leader Premanand Ji Maharaj) के आश्रम से लौटने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचचे हुए नजर आ रहे हैं.

वीडियो में कोहली और शर्मा कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट टर्मिनल से अपनी इंतजार कर रही कार की तरफ तेजी से चलते हुए दिख रहे हैं. जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, एक युवा फैन, जिसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दिव्यांग बताया है, वो कोहली के पास आता है और उनसे फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट करता है. हालांकि, भारतीय क्रिकेटर बिना रुके, बात किए या लड़के की तरफ ध्यान दिए बिना अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं. यह भी पढ़ें: Virat and Anushka Visited to Meet Premanand Maharaj: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे वृंदावन, प्रेमानंद महाराज का लिया आशीर्वाद: VIDEO

क्या विराट कोहली ने दिव्यांग फैन को किया नजरअंदाज?

What exactly do people gain by getting a photo clicked with someone who doesn’t know or care if they exist? Apne self-respect ki dhajjiyan udwa kar agar selfie mil bhi gayi to karoge kya uska? https://t.co/mv7Vf2yWMp — Anjuli Rajprasad (@Incognito_River) December 17, 2025

इस घटना को देखकर कई फैन्स कोहली की आलोचना कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कोहली के व्यवहार को ‘रूखा’ और ‘असंवेदनशील’ बताया. कई यूजर्स ने कहा कि कोहली के कद और प्रभाव को देखते हुए, एक छोटा सा इशारा या जवाब भी उस युवा फैन के लिए बहुत मायने रखता. इस क्लिप के बाद से ऑनलाइन पब्लिक जगहों पर सेलेब्रिटीज की जिम्मेदारियों और फैंस ऐसे पलों को कैसे देखते हैं, इस बारे में बातचीत फिर से शुरू हो गई है.

वहीं, कपल के कुछ समर्थकों ने संयम बरतने की अपील की है, यह बताते हुए कि सेलेब्रिटीज अक्सर एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव, सुरक्षा की कमी और समय की कमी में होते हैं. उन्होंने तर्क दिया कि छोटे वीडियो क्लिप हमेशा किसी स्थिति का पूरा संदर्भ नहीं दिखाते हैं.

जैसे-जैसे ऑनलाइन बहस जारी है, यह घटना दिखाती है कि कैसे पब्लिक फिगर्स को रोजाना की बातचीत में कितनी कड़ी निगरानी का सामना करना पड़ता है और कैसे पब्लिक अपीयरेंस के पल तेजी से सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर चर्चा में बदल सकते हैं.