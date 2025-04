Delhi University की प्रिंसिपल Dr. Pratyush Vatsala ने गाय के गोबर से लीपी दीवारें, प्रक्रिया को बताया रिसर्च का हिस्सा; VIDEO वायरल होने पर लोगों ने किया ट्रोल

Dr. Pratyush Vatsala Viral Video: दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल, डा. प्रत्युष वात्सला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कॉलेज के कक्षा कक्ष की दीवारों पर गाय का गोबर लगा रही हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर इसका जोरदार विरोध हो रहा है. प्रिंसिपल प्रत्युष वात्सला ने पीटीआई से बातचीत करते हुए बताया कि यह क्रिया एक शोध परियोजना का हिस्सा है, जिसका नाम 'परंपरागत भारतीय ज्ञान के माध्यम से तापमान नियंत्रण का अध्ययन' है.

उन्होंने कहा कि यह शोध अभी भी प्रक्रिया में है और इसके बारे में वे एक सप्ताह के बाद अधिक जानकारी साझा करेंगी.

She is Principal of a college of my University. Duly plastering cow-shit on classroom walls. I am concerned about many things - to begin with- If you are an employer and applicant studied from an institution which has such academic leader- what are odds of her getting hired? pic.twitter.com/0olZutRudS

— Vijender Chauhan (@masijeevi) April 13, 2025