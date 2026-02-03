Cukur Kumis Viral Video: क्या है 'मूंछ काटने' के वायरल दावे का सच? जानें सोशल मीडिया पर क्यों मचा है हंगामा

कुकुर कुमिस के वायरल वीडियो में मूंछें काटने के चलन के पीछे का सच (Image: TikTok)

Cukur Kumis Viral Video: पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम, टिकटॉक और एक्स (ट्विटर) पर 'Day 1 ngonten cukur kumis' कैप्शन के साथ एक वीडियो ट्रेंड कर रहा है. हालांकि, शीर्षक से यह किसी साधारण मूंछ काटने (Shaving Moustache) के तरीके या ग्रूमिंग ट्यूटोरियल (Grooming Tutorial) जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. यह ट्रेंड अब क्लिकबेट (Clickbait), मनोवैज्ञानिक जुड़ाव (Psychological Engagement) और डिजिटल सुरक्षा के खतरों (Serious Digital Safety Warnings) का मिश्रण बन चुका है.

कहां से शुरू हुआ 'Cukur Kumis' ट्रेंड?

इस ट्रेंड की शुरुआत एक वीडियो सीरीज से हुई जिसमें एक महिला काले हिजाब और भूरे रंग के जैकेट में नजर आती है. वीडियो का मूल कैप्शन था: "day 1 ngonten cukur kumis eh keterusan" (मूंछ काटने के कंटेंट का पहला दिन, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई).

हैरानी की बात यह है कि वीडियो में मूंछ काटने जैसा कुछ भी नहीं है. यह केवल दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया एक भ्रामक शीर्षक है. जब उपयोगकर्ता इस पर क्लिक करते हैं, तो उन्हें एक महिला कैमरे से बेहद धीमी और आत्मीय आवाज में बात करती हुई दिखाई देती है, जैसे वह किसी करीबी दोस्त या साथी से वीडियो कॉल (VC) पर बात कर रही हो.

'फुल वर्जन' और 2:06 मिनट का रहस्य

जैसे-जैसे यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर इसके "फुल वर्जन" को लेकर अफवाहें फैलने लगीं. इंटरनेट पर '2 मिनट 6 सेकंड' की अवधि वाला वीडियो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने लगा है.

डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञों और नेटिजन्स ने चेतावनी दी है कि इस तथाकथित 'फुल वर्जन' में अनुचित और आपत्तिजनक (Indecent) सामग्री हो सकती है, जो प्लेटफॉर्म के सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है. कई बार ये वीडियो कट-पेस्ट किए गए होते हैं जो केवल अश्लीलता फैलाने के उद्देश्य से वायरल किए जाते हैं.

साइबर सुरक्षा का खतरा और लिंक हंटिंग

विशेषज्ञों ने यूजर्स को इस वीडियो के लिंक खोजने के प्रति आगाह किया है. 'फुल वीडियो' या विशिष्ट 'टाइमस्टैम्प' की तलाश करने वाले लोग अक्सर निम्नलिखित खतरों का शिकार हो रहे हैं:

'सोशल हैलूसिनेशन' का प्रभाव

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, यह वीडियो 'सोशल हैलूसिनेशन' (Social Hallucination) प्रभाव के कारण वायरल हो रहा है. वीडियो में फ्रंट-कैमरा एंगल और महिला के बात करने के निजी अंदाज से दर्शकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे ही उस संदेश के एकमात्र प्राप्तकर्ता हैं. यह 'पीओवी' (Point of View) स्टाइल दर्शकों के मन में उत्सुकता पैदा करता है, जिसे एल्गोरिदम और अधिक बढ़ावा देता है.

'Cukur Kumis' ट्रेंड इस बात का उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम रहस्यमयी और भ्रामक कंटेंट को बढ़ावा देते हैं. यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी बाहरी लिंक पर क्लिक न करें और न ही ऐसी सामग्री को साझा करें जो डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है. सोशल मीडिया का उपयोग करते समय 'लिंक हंटिंग' (Link Hunting) से बचना ही सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है.