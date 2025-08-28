Bihar Shocker: किंग कोबरा ने महिला को काटा तो अस्पताल ले जाने के बजाय ग्रामीण करने लगे झाड़-फूंक, पीड़िता की हुई मौत-VIDEO

सांप के काटने से महिला की मौत (Photo Credits: X)

Bihar Shocker: बारिश के मौसम (Rainy Season) में आए दिन सांपों के रिहायशी इलाके में दाखिल होने और सर्पदंश (Snake Bite) की घटनाएं सुनने या देखने को मिलती हैं. जहरीले सांपों (Snakes) द्वारा काटे जाने पर अगर मरीज को समय रहते इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन अगर इसमें जरा सी भी लापरवाही हुई तो मरीज को मौत भी हो सकती है. इस बीच बिहार (Bihar) के सीतामढ़ी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला को कथित तौर पर एक नाग ने डस लिया. हालांकि, उसे अस्पताल ले जाने के बजाय, ग्रामीणों ने कथित तौर पर झाड़-फूंक और अंधविश्वास का सहारा लिया. इसका नतीजा यह हुआ कि महिला की मौत हो गई.

|| फिल्मी अंधविश्वास ने ली जान || बिहार में एक महिला को कोबरा सांप ने डस लिया लोग हॉस्पिटल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक करवाने लगे ! एक शख्स तो डंडे के सहारे जबरदस्ती सांप से जहर चुसवाने के लिए बार बार कटवाता रहा! कोबरा हर बार काटता रहा ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है pic.twitter.com/yFVwVWD3y2 — Shailendra Shukla (@Shailendra22228) August 26, 2025

वायरल हो रहे वीडियो के अनुसार, महिला जमीन पर लेटी हुई दिखाई दे रही है, जबकि कई लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होकर झाड़-फूंक करने की रस्म निभा रहे हैं. एक व्यक्ति लाठी से नाग को पकड़कर महिला के पास रखता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि उसे यकीन है कि सांप उसके शरीर से जहर चूस लेगा.

बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो घबराना नहीं चाहिए और तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. पीड़ित को शांत रखना चाहिए और जहर को शरीर में तेजी से फैलने से रोकने के लिए अनावश्यक हिलने-डुलने से बचना चाहिए. काटे गए स्थान को साबुन और पानी से धीरे से धोएं. इसके बाद पीड़ित को बिना देर किए नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं.