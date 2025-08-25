Bigg Boss 19: कॉमेडियन प्रणित मोरे का बिग बॉस में एंट्री करते ही उनका सलमान खान का मजाक उड़ाने वाला पुराना वीडियो फिर से वायरल

कॉमेडियन प्रणित मोरे (Photo: फेसबुक)

Bigg Boss 19: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे (Pranit More) इस बार बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के 16 प्रतिभागियों में से एक हैं. लेकिन जैसे ही उन्होंने शो में एंट्री की, सोशल मीडिया पर उनके कई पुराने वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें वे शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) पर मज़ाक करते नज़र आ रहे हैं. प्रणित मोरे एक स्टैंड-अप कॉमेडियन, रेडियो जॉकी और कंटेंट क्रिएटर हैं. वे अपने ऑब्ज़र्वेशनल ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने एमबीए की पढ़ाई के दौरान ओपन माइक मेवरिक का खिताब जीतकर अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की. उन्होंने 2019 से 2023 तक मिर्ची एफएम के लिए आरजे के रूप में काम किया और फिल्मफेयर अवार्ड्स मराठी सहित लाइव इवेंट्स की मेजबानी भी की. यह भी पढ़ें: Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' में एंट्री से चूके शहबाज बदेशा, बोले- 'सिद्धार्थ शुक्ला होते तो कहते कि हिम्मत रखो, आगे बढ़ो'

इस साल की शुरुआत में मोरे तब चर्चा में आए थे जब वीर पहाड़िया के फैन्स के वेश में आए लोगों ने उन पर हमला कर दिया था. यह हमला कथित तौर पर वीर पहाड़िया पर किये गए मजाक के बाद किया गया था. प्रणित मोरे बिग बॉस 19 के घर में एंट्री ले चुके हैं और उनके एंट्री लेते ही इंटरनेट पर उनके द्वारा सलमान खान पर जोक किया गया वीडियो फिर से वायरल हो रहा है.

देखें वायरल क्लिप

📌 BHAI-DOM : New season begin and the Live proof of Bhai-dom is also Back!#PranitMore behind the back lame joked a lot but infront of #SalmanKhan𓃵 , He peed in his pant! THE KHAUF 😮‍💨🔥#BiggBoss pic.twitter.com/oe2QYLcGgg — Salmans Thorfinn (@SalmansThorfinn) August 24, 2025

एक क्लिप में वे कहते हैं, "सलमान के सामने पैसे की बात कर रहा है? 'हम सलमान को पैसे खिलाए' भाई सलमान पैसे खाते ही नहीं हैं, वो लोगों के करियर खा जाते हैं."

एक अन्य वायरल वीडियो में, वह सलमान और रोहित शेट्टी की बातचीत पर चुटकी लेते हैं: "रोहित शेट्टी ने बोला कि फिल्म में गाड़ी चलाने मिलेगी और कैसे भी चला सकते हो. सलमान बोले, 'कहां साइन करने का है?'"

वहीं, एक शो में एक एनजीओ कार्यकर्ता से बात करते हुए उन्होंने कहा:

"आप किस एनजीओ से हैं? महिला: 'हमारा फुटपाथ'

प्रणित: 'कौन है इसका ब्रांड एंबेसडर... सलमान खान?'"

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इन पुराने वीडियो के वायरल होते ही दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इस पर मज़े ले रहे हैं कि प्रणित मोरे अब उसी सुपरस्टार के शो में नज़र आ रहे हैं, जिन पर उन्होंने कभी स्टेज पर मज़ाक किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस के घर में प्रणित की ये पुरानी बातें किस तरह के मोड़ लेती हैं, और क्या शो में इस मुद्दे को लेकर कोई चर्चा होती है.