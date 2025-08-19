VIDEO: अमेरिका के बाल्टीमोर में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, धमाके का खौफनाक वीडियो वायरल

Ship Explosion in USA: अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर शहर में मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बाल्टीमोर हार्बर में खड़े एक मालवाहक जहाज (Cargo Ship) में आग लग गई. यह घटना उसी की पुल के पास हुई, जो कुछ महीने पहले एक जहाज के टकराने से ढह गया था.
शुरुआत में खबर आई कि जहाज पर एक बड़ा धमाका हुआ है, जिससे चारों तरफ दहशत फैल गई. हालांकि, बाद में अधिकारियों ने साफ किया कि यह कोई धमाका नहीं था, बल्कि जहाज के निचले हिस्से (अंडर-डेक) में आग लगी थी. इस आग की वजह से आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया, जिसे दूर से भी देखा जा सकता था.
घटना की जानकारी मिलते ही बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट समेत कई आपातकालीन टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. बचाव टीमों ने तेजी से काम करते हुए आग पर काबू पा लिया है. फिलहाल जहाज को सुरक्षित तरीके से चैनल से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि बंदरगाह का रास्ता साफ हो सके.
अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच शुरू कर दी गई है.