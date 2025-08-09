Viral Video: बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बारिश में नवजात बछड़े के साथ चलने लगी हथिनी, दिल को छू लेने वाला वीडियो हुआ वायरल
नवजात बछड़े के साथ बारिश में चलती मां हथिनी (Photo Credits: X)

Elephant Viral Video: हर मां (Mother) की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है, जब वो अपनी संतान को जन्म देती है. चाहे वो मां किसी जानवर की हो या फिर इंसान की, उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मां बनना होता है. गर्भधारण के बाद से मां का अपने बच्चे के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है और जन्म के बाद वो अपनी संतान पर न सिर्फ ममता लुटाती है, बल्कि उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हथिनी (Mother Elephant) अपने नवजात शिशु (Newborn Elephant) को लेकर भारी बारिश में चलती हुई दिखाई देती है.

इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कासवान ने अपने एक्स अकाउंट @ParveenKaswan से शेयर किया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- बछड़े का चलना लड़खड़ा रहा है, क्योंकि अभी-अभी उसका जन्म हुआ है. हाथी के बच्चे जन्म के 1-2 घंटे के भीतर चलना शुरु कर देते हैं. जंगल में उन्हें गतिशील रहना पड़ता है, जो जीवित रहने के लिए जरूरी है.

जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु के साथ चलने लगी मां हथिनी

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मादा हाथी बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगी, फिर बच्चे के जन्म के करीब एक घंटे बाद वो अपने नवजात बच्चे को लेकर भारी बारिश में चलने लगी. नवजात हाथी और मां हथिनी का यह दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, साथ ही इस पर लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- प्रकृति का चमत्कार, सी-सेक्शन नहीं हुआ. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- पहली बार चलने में थोड़ी लड़खड़ाहट होती है, लेकिन जीवित रहने के लिए गतिशीलता बहुत जरूरी है.