Weekly Horoscope 2025: साप्ताहिक राशिफल में जानिए, आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य व कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति, इस सप्ताह कैसी रहेगी

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी; इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है; आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा; और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए.

मेष लग्नराशि : इस सप्ताह मेष राशि के जातकों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है. इस हफ्ते कामकाज को लेकर भी भाग-दौड़ बनी रह सकती है. हफ्ते के मध्य भाग में आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को इस हफ्ते कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं. जीवन साथी के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा. इस हफ्ते आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं.

वृषभ लग्नराशि : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को शुरुआती भाग में अच्छा धन का लाभ प्राप्त हो सकता है. इस हफ्ते आपको आय के नए स्रोत मिल सकते है. इस हफ्ते अचानक आपके लिए यात्रा का योग बन सकता है. इस हफ्ते आपका मन किसी बात को लेकर परेशान हो सकता है. इस हफ्ते व्यर्थ के मामलों से दूर बने रहने की सलाह रहेगी. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखे. दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना कर चलना लाभकारी रहेगा.

मिथुन लग्नराशि : इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अच्छे लाभ मिलने के योग रहेंगे. प्रेम प्रसंग के लिहाज से यह हफ्ता आपको अच्छे परिणाम दे सकता है. संतान के साथ आपके सम्बन्ध मधुर रहेंगे. छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता शुभ परिणाम देने वाला बना रहेगा. इस हफ्ते आपकी यात्रा का योग बन सकता है तथा आपके खर्च में वृद्धि संभव है.

कर्क लग्नराशि : इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को भाग्य का अच्छा सहयोग मिल सकता है. इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में अधिकारी तथा सहकर्मियों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा. धन सम्बन्धी मामले में इस हफ्ते आपको कुछ परिश्रम करना पड़ेगा. संतान के साथ आपके मतभेद संभव हैं. छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता थोड़ा परेशानी दे सकता है. सुविधाओं पर धन का व्यय हो सकता है.

सिंह लग्नराशि : इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को शुरुआती भाग में कुछ मानसिक तथा शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं. धन संबंधी मामलों में हफ्ता आपके पक्ष में बना रहेगा. हफ्ते के मध्य भाग में भाग्य आपका सहयोग देगा. इस हफ्ते आपके कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं. नौकरी वर्ग के लिए हफ्ते का आखरी दिन थोड़ी समस्या दे सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपको मिलेगा.

कन्या लग्नराशि : इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को व्यापार तथा नौकरी के क्षेत्र में शुभ समाचार मिल सकते है. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पारिवारिक लोगों का सहयोग इस हफ्ते आपके लिए मददगार रहेगा. सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग रहेंगे. हफ्ते के मध्य में सेहत से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है.

तुला लग्नराशि : इस सप्ताह तुला राशि के जातकों अपने खर्च तथा सेहत को लेकर परेशान हो सकते है. इस हफ्ते क्रोध की अधिकता पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर सकती है अतः क्रोध से बचें. कार्यक्षेत्र में आपके लिए स्थिति सामान्य बनी रहेगी. अचानक धन लाभ के योग आपके लिए बन सकते हैं. छात्र को पढ़ाई को लेकर कोई चिंता बनी रह सकती है.

वृश्चिक लग्नराशि : इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को धन का लाभ मिल सकता है. छात्र वर्ग को अच्छे परिणाम मिलने के योग बने रहेंगे. इस हफ्ते कामकाज को लेकर भाग्य आपके पक्ष में बना रहेगा. संतान के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. पारिवारिक लोगों के साथ प्रेम भाव बढ़ेगा. इस हफ्ते आपकी यात्रा के योग बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या हो सकती है.

धनु लग्नराशि : इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को जीवनसाथी से किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है. संतान के साथ आपके सम्बन्ध मधुर बने रहेंगे. इस हफ्ते आपकी सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. इस हफ्ते आय से संबंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है. हफ्ते अंतिम भाग में आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की सलाह रहेगी. सेहत का ध्यान रखे.

मकर लग्नराशि : इस सप्ताह मकर राशि के जातकों का कामकाज को लेकर आत्मविश्वास बहुत बढ़ा रहेगा. व्यापारिक वर्ग के लिए यह हफ्ता अच्छे लाभ देने वाला रहेगा. साझेदारी के कार्य से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है. इस हफ्ते किसी भी तरह का निवेश न करने की सलाह रहेगी. छात्र वर्ग के लिए हफ्ता थोड़ा परिश्रम वाला रहेगा.

कुंभ लग्नराशि : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने की अच्छी संभावना रहेगी. पारिवारिक लोगों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा. भाई बहनों का सहयोग इस हफ्ते आपको अच्छे लाभ दे सकता है. कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. इस हफ्ते अधिकारी वर्ग के साथ सामंजस्य बना कर चलें. माता की सेहत का ध्यान रखे.

मीन लग्नराशि : इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को शुरुआती भाग में कोई शुभ समाचार प्रसन्नता दे सकता है. नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छे परिणाम दे सकता है. इस हफ्ते आपको अच्छे आर्थिक लाभ मिल सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा. हफ्ते के अंतिम भाग में आलस्य के कारण कोई काम ना बिगड़े, इसका पूर्ण ध्यान रखें. व्यर्थ के तनाव से बचने की सलाह रहेगी.

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है. ये समस्त राशिफल सामान्य हैं. किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है.)

