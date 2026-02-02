Today Rashi Bhavishya 2nd February 2026: कुंभ राशि में बुध का लंबा गोचर: कई राशियों के लिए खुलेगा भाग्य का द्वार

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध 3 फरवरी, 2026 को कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर सामान्य से अधिक समय तक रहेगा, जिसमें बुध लगभग दो महीने से अधिक समय तक इस राशि में विराजमान रहेंगे. बुध 3 फरवरी की रात 09:54 बजे (IST) कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 10 अप्रैल, 2026 तक इसी राशि में रहेंगे, जिसके बाद वे मीन राशि में चले जाएंगे। इस लंबी अवधि के दौरान, बुध वक्री भी होंगे, जो संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह के प्रभाव को और गहरा करेगा. यह गोचर कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव और जबरदस्त लाभ लेकर आने की संभावना है.
गोचर की अवधि और ज्योतिषीय महत्व
बुध का कुंभ राशि में यह गोचर 3 फरवरी से 10 अप्रैल, 2026 तक चलेगा। इस अवधि में, बुध 26 फरवरी से 21 मार्च, 2026 तक कुंभ राशि में वक्री अवस्था में भी रहेंगे. वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, शिक्षा, संचार और व्यापार का ग्रह माना जाता है. कुंभ राशि, जिसका स्वामी शनि है, नवाचार, स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता और अपरंपरागत विचारों का प्रतिनिधित्व करती है. बुध का कुंभ राशि में गोचर विचारों और संचार शैलियों में एक उल्लेखनीय बदलाव लाएगा, जिससे लोग लीक से हटकर सोचने और नए दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए प्रेरित होंगे. इस दौरान, बुध का राहु के साथ युति बनाना भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है, जो कुछ राशियों के लिए अप्रत्याशित परिणाम ला सकती है.
इन राशियों को मिलेगा जबरदस्त लाभ
बुध के इस गोचर से कई राशियों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है:
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए यह गोचर ग्यारहवें भाव में होगा, जिसे 'लाभ स्थान' कहा जाता है. यह समय इच्छाओं की पूर्ति, मजबूत संचार कौशल और सामाजिक नेटवर्किंग के लिए उत्कृष्ट है. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, और छात्रों के लिए जटिल विषयों को समझना आसान होगा.
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दसवें भाव यानी 'कर्म भाव' में गोचर करेंगे, जो उनके पेशेवर करियर के लिए निर्णायक साबित होगा. कार्यस्थल पर संचार कौशल प्रभावशाली होगा, और पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है. व्यापारिक बैठकों और नई डील्स के लिए यह अनुकूल समय है.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के लिए बुध का यह गोचर भाग्य में वृद्धि और तरक्की लाएगा. रिश्तों में मजबूती आएगी और करियर के संबंध में यात्राओं के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नई पहचान और आर्थिक लाभ के मौके मिलेंगे.