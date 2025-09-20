International Day of Peace 2025: ‘आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते.’ विश्व में शांति स्थापना हेतु अपनों को भेजें ऐसे प्रेरक कोट्स एवं संदेश!

Credit-(Latestly.Com)

International Day of Peace 2025: आज जिस तरह रूस-युक्रेन, ईरान-इजरायल, अमेरिका, इथोपिया और गाजा समेत दुनिया भर में चल रही युद्ध की विभीषिका तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही है. ऐसे ही हालातों से निजात पाने और दुनिया भर में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का प्रस्ताव 36/37 रखा था. सर्वप्रथम 1982 में यह दिवस मनाया गया. प्रारंभ में सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता था, लेकिन 2001 में संयुक्त महासभा ने एक प्रस्ताव पारित कर इसकी तिथि 21 सितंबर सुनिश्चित कर दी, ताकि सभी राष्ट्रों एवं लोगों के बीच शांति और सद्भाव के आदर्शों को बढ़ावा दिया जा सके. इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के देशों और लोगों के बीच शांति के आदर्शों को सशक्त करना है.

प्रेरक कोट्स

* ‘शांति का मार्ग यही है: बुराई को अच्छाई से, झूठ को सत्य से और घृणा को प्रेम से जीतो.’ - पीस पिलग्रिम

* ‘शांति का कोई रास्ता नहीं है। शांति ही रास्ता है.’ - एजे मस्टे

* ‘युद्ध कभी भी अच्छा या शांति कभी भी बुरी नहीं होती.’ – बेंजामिन फ्रैंकलिन

* ‘अंधकार अंधकार को दूर नहीं कर सकता: केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। घृणा घृणा को दूर नहीं कर सकती: केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है.’ - मार्टिन लूथर किंग जूनियर

* ‘किसी शत्रु को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपना मित्र बनाना है.’ – अब्राहम लिंकन

* ‘जब आप स्वयं के साथ शांति बना लेते हैं, तो आप विश्व के साथ शांति बना लेते हैं.’ - महा घोषानंद

* ‘दूसरों के व्यवहार को अपनी आंतरिक शांति को नष्ट न करने दें.’ – दलाई लामा

* ‘इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप धरती पर कितना समय बिता रहे हैं, आपने कितना पैसा इकट्ठा किया है या आपको कितना ध्यान मिला है. मायने यह रखता है कि आपने जीवन में कितनी सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है.’ - अमित रे

* ‘तूफ़ान में भी शांति है.’ ― विन्सेंट वान गॉग

* ‘आप बंद मुट्ठी से हाथ नहीं मिला सकते.’ ― इंदिरा गांधी

* ‘कभी भी जल्दबाजी न करें; हर काम शांत मन से करें. किसी भी बात के लिए अपनी आंतरिक शांति न खोएं, चाहे आपको सारी दुनिया ही क्यों न परेशान लग रही हो.’ — संत फ्रांसिस डी सेल्स

* ‘शांति की शुरुआत मुस्कान से होती है.’ — मदर टेरेसा

* ‘आपके अलावा कोई भी आपको शांति नहीं दे सकता.’ - राल्फ वाल्डो इमर्सन

* ‘अगर आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं. अगर आप चिंतित हैं, तो आप भविष्य में जी रहे हैं. अगर आप शांत हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं.’ - लाओ त्ज़ु

* ‘हमारी हर सांस, हमारा हर कदम, शांति, आनंद और स्थिरता से भरा हो सकता है.’ - थिच न्हात हान

प्रभावशाली संदेश

* ‘शांति सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समझ और करुणा से भरा जीवन है.’

* ‘हम तब तक सच्चे इंसान नहीं बन सकते, जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होती.’

* ‘शांति एक मुस्कान से शुरू होती है. आइए एक-दूसरे को मुस्कान दें.’

* ‘जहां प्रेम है, वहां शांति है. आइए, नफरत को छोड़कर प्रेम को अपनाएं.’

* ‘एक शांतिपूर्ण दुनिया की शुरुआत खुद से होती है. आइये शांति का बीज बोइए.’