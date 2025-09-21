October 2025 Festival: महापर्वों वाला अक्टूबर माह! जब महानवमी, दशहरा, दीपावली और छठ-पूजा की रहेगी धूम! देखें व्रत-पर्व-जयंतियों एवं दिवस विशेष की पूरी सूची!

   कुछ ही दिनों में महापर्वों का माह अक्टूबर शुरु होने वाला है. शारदीय नवरात्रि की महानवमी से शुरु होने वाले इस अक्टूबर माह 2025 में महापर्वों, व्रतों एवं महत्वपूर्ण जयंतियों आदि की धूम रहेगी. इस पूरे माह महानवमी, सिंदूर खेला, दशहरा, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा धनतेरस, दीपावली भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं महा छठ पूजा आदि के कारण आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. इसके साथ ही इस माह पापाकुंशा एकादशी, प्रदोष व्रत, महत्वपूर्ण जयंतियां तथा तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ेंगे. आइए देखते हैं अक्टूबर माह में पड़ने वाले व्रतों, त्योहारों, जयंतियों एवं राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की तिथियों की पूरी सूची..

व्रत-त्योहार-जयंतियों आदि की सूची (October 2025 festival list)

01 अक्टूबर 2025, बुधवार    महानवमी, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, अं. कॉफी दिवस        

0अक्टूबर 2025, गुरुवार    दशहरा, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती

0अक्टूबर 2025, शुक्रवार   पापांकुशा एकादशी, विश्व मुस्कान दिवस

0अक्टूबर 2025 शनिवार   शनि प्रदोष, विश्व पशु दिवस

05 अक्टूबर 2025 रविवार    विश्व शिक्षक दिवस  

0अक्टूबर 2025 सोमवार   शरद पूर्णिमा, विश्व वास्तुकला दिवस

0अक्टूबर 2025 मंगलवार   महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई जयंती, कार्तिक मासारंभ, विश्व कपास दिवस

0अक्टूबर 2025 बुधवार    भारतीय वायुसेना दिवस

10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार    करवा चौथ और वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस

11 अक्टूबर 2025 शनिवार   अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

13 अक्टूबर 2025 सोमवार   अहोई अष्टमीमासिक जन्माष्टमी

15 अक्टूबर 2025 बुधवार    विश्व अंध दिवस   

17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार   तुला संक्रांति, रमा एकादशी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस  

18 अक्टूबर 2025 शनिवार   धनतेरसयम दीपदान और शनि प्रदोष व्रत

19 अक्टूबर 2025 रविवार    काली चौदसमासिक शिवरात्रि

20 अक्टूबर 2025 सोमवार   नरक चतुर्दशी, सोमवती अमावस्या एवं काली पूजा

21 अक्टूबर 2025 मंगलवार  लक्ष्मी-पूजन, कार्तिक अमावस्या

22 अक्टूबर 2025 बुधवार    बलिप्रदा, पाडवा

23 अक्टूबर 2025 सोमवार   भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा

25 अक्टूबर 2025 सोमवार   विनायक चतुर्थीऔर छठ महापर्व प्रारंभ, संयुक्त राष्ट्र दिवस

26 अक्टूबर 2025 सोमवार   लाभ पंचमी

27 अक्टूबर 2025 सोमवार   महापर्व छठ का सूर्य संध्या अर्घ्य

28 अक्टूबर 2025 सोमवार   छठ पूजा, सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन

30 अक्टूबर 2025 सोमवार   गोपाष्टमी

31 अक्टूबर 2025 सोमवार   अक्षय नवमी, सरदार पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस