October 2025 Festival: महापर्वों वाला अक्टूबर माह! जब महानवमी, दशहरा, दीपावली और छठ-पूजा की रहेगी धूम! देखें व्रत-पर्व-जयंतियों एवं दिवस विशेष की पूरी सूची!

कुछ ही दिनों में महापर्वों का माह अक्टूबर शुरु होने वाला है. शारदीय नवरात्रि की महानवमी से शुरु होने वाले इस अक्टूबर माह 2025 में महापर्वों, व्रतों एवं महत्वपूर्ण जयंतियों आदि की धूम रहेगी. इस पूरे माह महानवमी, सिंदूर खेला, दशहरा, करवा चौथ, शरद पूर्णिमा धनतेरस, दीपावली भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा एवं महा छठ पूजा आदि के कारण आध्यात्मिक माहौल बना रहेगा. इसके साथ ही इस माह पापाकुंशा एकादशी, प्रदोष व्रत, महत्वपूर्ण जयंतियां तथा तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवस पड़ेंगे. आइए देखते हैं अक्टूबर माह में पड़ने वाले व्रतों, त्योहारों, जयंतियों एवं राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की तिथियों की पूरी सूची.. यह भी पढ़ें : Solar Eclipse 2025: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, क्या भारत में दिखेगा? सूतक काल समेत इन बातों का रखें ध्यान
व्रत-त्योहार-जयंतियों आदि की सूची (October 2025 festival list)
01 अक्टूबर 2025, बुधवार महानवमी, विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, अं. कॉफी दिवस
02 अक्टूबर 2025, गुरुवार दशहरा, महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती
03 अक्टूबर 2025, शुक्रवार पापांकुशा एकादशी, विश्व मुस्कान दिवस
04 अक्टूबर 2025 शनिवार शनि प्रदोष, विश्व पशु दिवस
05 अक्टूबर 2025 रविवार विश्व शिक्षक दिवस
06 अक्टूबर 2025 सोमवार शरद पूर्णिमा, विश्व वास्तुकला दिवस
07 अक्टूबर 2025 मंगलवार महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई जयंती, कार्तिक मासारंभ, विश्व कपास दिवस
08 अक्टूबर 2025 बुधवार भारतीय वायुसेना दिवस
10 अक्टूबर 2025 शुक्रवार करवा चौथ और वक्रतुण्ड संकष्टी चतुर्थी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस
11 अक्टूबर 2025 शनिवार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस
13 अक्टूबर 2025 सोमवार अहोई अष्टमी, मासिक जन्माष्टमी
15 अक्टूबर 2025 बुधवार विश्व अंध दिवस
17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार तुला संक्रांति, रमा एकादशी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस
18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस, यम दीपदान और शनि प्रदोष व्रत
19 अक्टूबर 2025 रविवार काली चौदस, मासिक शिवरात्रि
20 अक्टूबर 2025 सोमवार नरक चतुर्दशी, सोमवती अमावस्या एवं काली पूजा
21 अक्टूबर 2025 मंगलवार लक्ष्मी-पूजन, कार्तिक अमावस्या
22 अक्टूबर 2025 बुधवार बलिप्रदा, पाडवा
23 अक्टूबर 2025 सोमवार भाई दूज, चित्रगुप्त पूजा
25 अक्टूबर 2025 सोमवार विनायक चतुर्थी, और छठ महापर्व प्रारंभ, संयुक्त राष्ट्र दिवस
26 अक्टूबर 2025 सोमवार लाभ पंचमी
27 अक्टूबर 2025 सोमवार महापर्व छठ का सूर्य संध्या अर्घ्य
28 अक्टूबर 2025 सोमवार छठ पूजा, सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन
30 अक्टूबर 2025 सोमवार गोपाष्टमी
31 अक्टूबर 2025 सोमवार अक्षय नवमी, सरदार पटेल जयंती, राष्ट्रीय एकता दिवस