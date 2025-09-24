Holidays in October 2025: अक्टूबर माह पर्यटकों के लिए सुनहरा साबित होने वाला है! जानें इस माह इतने दिन बैंक बंद होंगे, ‘लॉन्ग वीकेंड’ का ‘बोनस’ अलग से मिल रहा है!

   अक्टूबर 2025 का महीना शुरू होने वाला है. अन्य माहों की तुलना में इस माह ज्यादा पर्व पड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर बैंकों पर भी पड़ने वाला है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अक्टूबर माह में बैंक अवकाश की सूची जारी कर दी है. अगर आपको अक्टूबर माह में बैंक कार्यालय से किसी तरह के आवश्यक कार्य निपटाने हैं, तो आपकी सुविधा के लिए यहां पूरे माह के बैंक अवकाश की सूची दी जा रही है. अगर आप अक्टूबर माह में कहीं घूमने-फिरने की योजना बना रहे हैं, तो आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, एक शानदार वीकेंड. आइये जानते हैं कि इस अक्टूबर 2025 माह में कब-कब और कितने दिन बैंक बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें : October 2025 Festival: महापर्वों वाला अक्टूबर माह! जब महानवमी, दशहरा, दीपावली और छठ-पूजा की रहेगी धूम! देखें व्रत-पर्व-जयंतियों एवं दिवस विशेष की पूरी सूची!

तारीख             दिन         अवकाश               उपलक्ष्य

01 अक्टूबर 2025,  बुधवार    महानवमी              संपूर्ण भारत में

02 अक्टूबर 2025, गुरुवार    विजयादशमी            संपूर्ण भारत में

05 अक्टूबर 2025  रविवार   साप्ताहिक अवकाश       संपूर्ण भारत में

06 अक्टूबर 2025, सोमवार   लक्ष्मी पूजा             संपूर्ण भारत में (पांडिचेरी, मणिपुर अपवाद होगा)

07 अक्टूबर 2025, मंगलवार   महर्षि वाल्मीकि जयंती   हिमा. प्रदेश, हरियाणा, मप्र, कर्नाटक पंजाब

11 अक्टूबर 2025  शनिवार    माह का दूसरा शनिवार   संपूर्ण भारत में

12 अक्टूबर 2025  रविवार    साप्ताहिक अवकाश       संपूर्ण भारत में

18 अक्टूबर 2025, शनिवार    कटी बहू               असम

19 अक्टूबर 2025  रविवार    साप्ताहिक अवकाश       संपूर्ण भारत में

21 अक्टूबर 2025, मंगलवार   दीपावली               संपूर्ण भारत में

22 अक्टूबर 2025, बुधवार     दीपावली               संपूर्ण भारत में

23 अक्टूबर 2025, गुरुवार     भाईदूज                उप्र, राज, गुजरात, सिक्किम, उत्तराखंड

24 अक्टूबर 2025, शुक्रवार    निंगोल चाकौबा          मणिपुर

25 अक्टूबर 2025  शनिवार   माह का चौथा शनिवार    संपूर्ण भारत में

26 अक्टूबर 2025  रविवार   साप्ताहिक अवकाश       संपूर्ण भारत में

27 अक्टूबर 2025, सोमवार   छठ पूजा                बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नगर, दमन, हवेली

28 अक्टूबर 2025, मंगलवार  छठ पूजा                बिहार

31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार   सरदार पटेल जयंती        गुजरात

  अलबत्ता उपरोक्त तिथियों में देश के सारे बैंक बंद अवश्य रहेंगे, लेकिन रुपयों का ऑनलाइन लेनदेन एवं एटीएम से ट्रांजेक्शन का कार्य 24 घंटे जारी रहेगा.  