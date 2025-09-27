थोड़ी सी जो पी ली है... Hangover से राहत पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू नुस्खे, बॉडी 5 मिनट में हो जाएगी हाइड्रेट!

Hangover Home Remedies (Representational Image | Pixabay)

Hangover Home Remedies: किसी पार्टी या दोस्तों के साथ मौज-मस्ती के बाद अगली सुबह सिरदर्द, उलझन और थकान होना आम बात है. यही हैंगओवर है, जो अक्सर लोगों की पूरी दिनचर्या को बिगाड़ देता है. लेकिन अच्छी खबर यह है कि राहत पाने के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स या दवाओं पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. कुछ घरेलू उपायों (Remedies After Drinking Alcohol) से आप अपने शरीर को फिर से हाइड्रेट कर सकते हैं और हैंगओवर से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

ये भी पढें: बीयर पीने की उम्र में होगा बदलाव, हर ब्रांड का अल्कोहल होगा उपलब्ध; Delhi में फिर बदल सकती है शराब नीति

हाइड्रेशन सबसे जरूरी है

शराब शरीर को डिहाइड्रेट (Dehydrate) कर देती है, इसलिए पहला कदम है खूब पानी पीना अगर आपके पास नारियल पानी उपलब्ध है, तो यह और भी बेहतर है, क्योंकि इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स (Natural Electrolytes) होते हैं जो खोए हुए खनिजों की पूर्ति करते हैं. आप घर पर ही एक गिलास पानी में नींबू का रस और एक चुटकी नमक मिलाकर इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक (Electrolyte Drink) बना सकते हैं.

घर पर बने टॉनिक से आराम मिलेगा

कुछ हर्बल ड्रिंक (Herbal Drinks for Hangovers) भी हैंगओवर से राहत दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं. हल्दी वाला पानी, पुदीने की चाय या ग्रीन टी पीने से शरीर को एंटीऑक्सीडेंट (Antioxidants) और एंटी-इंफ्लेमेटरी (Anti-Inflammatory) गुण मिलते हैं, जो सिरदर्द और बदन दर्द से राहत दिला सकते हैं. सब्जियों या चिकन का सूप न केवल हल्का और पचने में आसान होता है, बल्कि ज़रूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है.

विटामिन युक्त जूस

ताजे फलों के जूस, खासकर संतरे या नींबू जैसे खट्टे जूस, शरीर की पानी और विटामिन सी (Vitamin C) की जरूरतों को पूरा करते हैं. ये प्रतिरक्षा प्रणाली को मज़बूत बनाने और तेजी से ठीक होने में भी मदद करते हैं.

हल्का और पौष्टिक भोजन

हैंगओवर के दौरान भारी या तैलीय भोजन से बचें. इसके बजाय, हल्का, पौष्टिक और आसानी से पचने वाला भोजन करें. खिचड़ी, दलिया या ताज़े फल मददगार हो सकते हैं.