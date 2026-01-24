Republic Day 2026 Rangoli Designs: जोश व उत्साह से मनाएं 77वें गणतंत्र दिवस का जश्न, रंगोली के इन मनमोहक डिजाइन्स से बनाएं पर्व को और भी खास (Watch Videos)

गणतंत्र दिवस 2026 रंगोली डिजाइन्स (Photo Credits: YouTube)

Republic Day 2026 Rangoli Designs: 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) पूरे गौरव और उत्साह के साथ मनाने के लिए तैयार है. 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब हमारा अपना संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु गणराज्य बना. दरअसल, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद तो हो गया था, लेकिन हमारे पास अपना संविधान नहीं था. इसके लिए डॉ. बी.आर. आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar) की अध्यक्षता में 'ड्राफ्टिंग कमेटी' ने संविधान तैयार किया. इसे बनाने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे. 26 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज' की घोषणा की थी. 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 बजे भारत का संविधान लागू हुआ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली.

गणतंत्र दिवस पर समस्त देशवासी तिरंगे को सलाम करते हैं और एक साथ इस उत्सव को मनाकर विविधता में एकता का जबरदस्त उदाहरण पेश करते हैं. इसके साथ ही इस उत्सव को और भी खास बनाने के लिए मनमोहक रंगोली डिजाइन्स (Rangoli Designs) बनाए जाते हैं. इस खास अवसर पर आप भी इन मनमोहक रंगोली डिजाइन्स से गणतंत्र दिवस के पर्व को और भी खास बना सकते हैं.

गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगे और फूलों वाली रंगोली

गणतंत्र दिवस मोर के डिजाइन वाली खूबसूरत रंगोली

गणतंत्र दिवस आसान रंगोली डिजाइन

77वें गणतंत्र दिवस के लिए डॉट वाली रंगोली

रिपब्लिक डे के लिए भारत माता वाली रंगोली

साल 2026 में भारत अपनी गणतंत्र यात्रा के 76 साल पूरे कर चुका है. इस वर्ष की परेड की मुख्य थीम '150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम' (150 Years of Vande Mataram) और 'आत्मनिर्भर भारत' रखी गई है. 2026 की परेड के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. गणतंत्र दिवस के इस समारोह में तीनों सेनाओं के शौर्य पराक्रम देखने को मिलेगा. इसके साथ ही विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की रंगारंग झांकियां देखने को मिलेंगी.