Republic Day 2025 Wishes: गणतंत्र दिवस के इन देशभक्ति वाले हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

गणतंत्र दिवस 2026 (Photo Credits: File Image)

Republic Day 2025 Wishes in Hindi: इस साल यानी 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस (77th Republic Day) मना रहा है. बता दें कि करीब 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आजादी मिली थी, जबकि भारत की आजादी के करीब 3 साल बाद, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान (Indian Constitution) लागू हुआ था, इसलिए तब से लेकर हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया. सन 1950 में इसी ऐतिहासिक तारीख पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद (Dr. Rajendra Prasad) ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था, जिसके बाद से हर साल 26 जनवरी को देशभर में गणतंत्र दिवस के उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है.

आजाद भारत के हर एक नागरिक के लिए 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस का दिन बेहद खास होता है, जिसका जश्न हर जाति-धर्म और प्रांत के लोग मिलकर मनाते हैं. ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी जाती है और शुभकामना संदेश भेजे जाते हैं. ऐसे में आप भी इस खास अवसर पर देशभक्ति वाले इन हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- वतन हमारा ऐसे ना छोड़ पाए कोई,

रिश्ता हमारा ऐसे ना तोड़ पाए कोई,

दिल हमारा एक और एक है हमारी जान,

हिंदुस्तान हमारा और हम हैं इसकी शान.

2- फना होने की इजाजत ली नहीं जाती,

ये वतन की मोहब्बत है, पूछकर की नहीं जाती,

इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है,

झूम उठो देशवासियों गणतंत्र दिवस फिर आया है.

3- ये बात हवाओं को बताए रखना,

रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,

लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की,

ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना.

4- ना जियो धर्म के नाम पर,

ना मरो धर्म के नाम पर,

इंसानियत ही है धर्म वतन का,

बस जियो वतन के नाम पर.

5- सीमा पर जो लोग मरते हैं,

वो खुशनसीब अमर हो जाते हैं,

हमारी बदकिस्मती है ये,

जो आम जिंदगी जिए चले जाते हैं...

गौरतलब है कि डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) ने भारत के संविधान की रचना की थी, इसलिए उन्हें संविधान का रचयिता कहा जाता है. भारतीय संविधान हमारे देश के सभी नागरिकों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने का अधिकार देता है, इसलिए हर हिंदुस्तानी गणतंत्र दिवस का जश्न बहुत धूमधाम से मनाता है. इस खास अवसर पर राजधानी दिल्ली के राजपथ पर तीनों सेनाओं द्वारा भव्य परेड और कई राज्यों की रंगारंग झांकियां निकाली जाती हैं.