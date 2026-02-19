Ramadan 2026, Iftar and Sehri Timings: मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और पटना के लिए आज इफ्तार और कल की सहरी का समय

रमजान मुबारक 2026 (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली: भारत में चंद्रमा के दीदार के साथ ही रमजान 2026 के पवित्र महीने का आगाज हो गया है. आज, 19 फरवरी को देशभर के मुसलमान अपना पहला रोजा इफ्तार करेंगे. भौगोलिक स्थिति के कारण हर शहर में सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में अंतर होता है, जिसके चलते इफ्तार और सहरी के समय में कुछ मिनटों का बदलाव रहता है.

प्रमुख शहरों में आज इफ्तार का समय (19 फरवरी 2026)

आज शाम को रोजा खोलने (इफ्तार) का समय अलग-अलग शहरों में निम्नलिखित है:

मुंबई इफ्तार टाइम 19 फरवरी: शाम 06:41 बजे

दिल्ली इफ्तार टाइम 19 फरवरी: शाम 06:15 बजे

लखनऊ इफ्तार टाइम 19 फरवरी: शाम 06:07 बजे

पटना इफ्तार टाइम 19 फरवरी: शाम 06:00 बजे

कल सहरी का समय (20 फरवरी 2026)

कल यानी शुक्रवार को दूसरे रोजे के लिए सहरी (Pre-dawn meal) खत्म करने का समय इस प्रकार है:

मुंबई सहरी का समय 20 फरवरी: सुबह 05:51 बजे

दिल्ली सहरी का समय 20 फरवरी: सुबह 05:35 बजे

लखनऊ सहरी का समय 20 फरवरी: सुबह 05:22 बजे

पटना सहरी का समय 20 फरवरी: सुबह 05:12 बजे

समय में अंतर का कारण

इस्लामी कैलेंडर के अनुसार, रोजा रखने (सहरी) और खोलने (इफ्तार) का समय सीधे तौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ा होता है. चूंकि भारत एक विशाल देश है, इसलिए पूर्वी शहरों (जैसे पटना और लखनऊ) में सूरज जल्दी ढलता है, जबकि पश्चिमी शहरों (जैसे मुंबई) में इफ्तार का समय थोड़ा देरी से होता है.

रमजान का महत्व और सावधानी

रमजान का महीना इबादत, आत्म-अनुशासन और दान-पुण्य के लिए समर्पित होता है. रोजेदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्थानीय मस्जिद या विश्वसनीय कैलेंडर के अनुसार ही समय का पालन करें. सहरी के समय को फज्र की अजान से कुछ मिनट पहले ही समाप्त कर लेना बेहतर माना जाता है.