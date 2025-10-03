National Boyfriend Day 2025 Wishes: नेशनल बॉयफ्रेंड डे पर इन प्यार भरे हिंदी Quotes और WhatsApp Stickers के जरिए अपने प्रेमी को स्पेशल फील कराएं

हैप्पी नेशनल बायफ्रेंड डे (Photo: File Image)

National Boyfriend Day 2025 Wishes: हर साल 3 अक्टूबर को नेशनल बॉयफ्रेंड डे (National Boyfriend Day) मनाया जाता है. राष्ट्रीय बॉयफ्रेंड दिवस एक ऐसा खास दिन है जो रोमांटिक रिश्तों में गर्लफ्रेंड्स को अपने बॉयफ्रेंड के प्रति प्यार, सराहना और भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है. यह दिन उन्हें खास, महत्वपूर्ण और प्रिय महसूस कराने के लिए समर्पित होता है. राष्ट्रीय गर्लफ्रेंड दिवस (जो हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है) की लोकप्रियता को देखते हुए, यह स्वाभाविक था कि बॉयफ्रेंड्स के लिए भी एक विशेष दिन हो. हालांकि गर्लफ्रेंड दिवस की शुरुआत महिलाओं के बीच मित्रता का जश्न मनाने के लिए हुई थी, लेकिन समय के साथ इसका मतलब रोमांटिक रिश्तों तक भी बढ़ गया. वहीं, नेशनल बॉयफ्रेंड डे मुख्य रूप से रोमांटिक पार्टनरशिप पर केंद्रित है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि केवल प्रेमी ही इसे मन सकते हैं. करीबी पुरुष मित्रों को भी इस दिन खुश रहने और सराहे जाने का पूरा हक है. यह भी पढ़ें: Baba Vanga 2026 Most Shocking Predictions: क्या 2026 में पश्चिमी देश खत्म हो जाएंगे? बाबा वंगा की 2026 के लिए की ये भविष्यवाणियां आपको हैरान कर देंगी!

इस दिन महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर सकती हैं. रोमांटिक शाम या डेट नाईट पर ले जा सकती हैं. और अपने बॉयफ्रेंड को स्पेशल फील करा सकती हैं. नेशनल बॉयफ्रेंड्स डे पर अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को ग्रीटिंग्स भेजना चाहती हैं तो नीचे दिए गए WhatsApp Wallpapers और Quotes भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. तेरे होठों पर हो बस मुस्कान,

ऐसा में कुछ आज करूं

ना होने दूं कभी मोहब्बत कम,

इतना जी भर कर तुझे प्यार करूं

हैप्पी नेशनल बाॅयफ्रेंड डे

नेशनल बायफ्रेंड डे (Photo: File Image)

2. दिल मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है,

दबी हुई मोहब्बत का इजहार करना चाहता है.

जब से देखा है मैंने तुझे ओ सनम,

ये दिल सिर्फ तुम्हारा दीदार करना चाहता है

हैप्पी बाॅयफ्रेंड डे

नेशनल बायफ्रेंड डे 2025 (Photo: File Image)

3. मेरी बस एक तमन्ना थी जो हसरत बन गयी,

कभी तुमसे दोस्ती थी, अब मोहब्बत बन गयी

कुछ इस तरह शामिल हुए तुम जिन्दगी में कि

सिर्फ तुझे ही सोचते रहना मेरी आदत बन गयी

हैप्पी बाॅयफ्रेंड डे

बायफ्रेंड डे (Photo: File Image)

4. हजार बार कर ली तलाशी तुमने मेरे दिल की

बताओ कुछ मिला है प्यार के अलावा?

हैप्पी बाॅयफ्रेंड डे

हैप्पी नेशनल बायफ्रेंड डे (Photo: File Image)

राष्ट्रीय बॉयफ्रेंड दिवस आपके बॉयफ्रेंड और उसके हर काम की सराहना करने का दिन है. चाहे वह बड़ा हो या छोटा. चाहे वह आपका सबसे अच्छा दोस्त हो, आपका साथी हो,उसके प्रति आभार को व्यक्त करने का एक अवसर है. साल 2014 में पहली बार बॉयफ्रेंड डे मनाया गया था, लेकिन इसे दुनिया भर में पहचान इस दिवस के शुरु होने के दो साल बाद मिली. जब साल 2016 में इस दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर 46 हजार से भी ज्यादा ट्वीट हुए थे.