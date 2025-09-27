Maha Panchami 2025 Messages: शुभ महा पंचमी! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes और Facebook Greetings

Maha Panchami 2025 Messages in Hindi: मां दुर्गा (Maa Durga) की भक्ति और उपासना के नौ दिवसीय उत्सव शारदीय नवरात्रि (Sharad Navratri) की हर तरफ धूम मची हुई है. हर तरफ मातारानी के जयकारे सुनाई दे रहे हैं और देश के तमाम देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. दरअसल, हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को विजयादशमी (Vijayadashami) यानी दशहरे (Dussehra) का त्योहार मनाया जाता है. वहीं शारदीय नवरात्रि की पंचमी तिथि का खास महत्व होता है. इस दिन जहां मां दुर्गा के पांचवें स्वरुप मां स्कंदमाता (Maa Skandamata) की पूजा की जाती है तो वहीं इस दिन ललिता पंचमी (Lalita Panchami) भी मनाई जाती है. इसके साथ ही यह दिन बंगाली समुदाय के लोगों के लिए भी खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है, फिर अगले दिन यानी षष्ठी तिथि से पांच दिवसीय दुर्गा पूजा (Durga Puja) उत्सव का आरंभ हो जाता है.
इस साल शारदीय नवरात्रि की महा पंचमी उदया तिथि के अनुसार, 27 सितंबर 2025 को है. इस दिन नौ दिनों तक व्रत रखने वाले भक्त मां स्कंदमाता की पूजा कर रहे हैं तो वहीं बंगाली समुदाय के लोग देवी दुर्गा का आह्वान करने वाले हैं. ऐसे में इस बेहद खास अवसर पर आप इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, कोट्स, फेसबुक ग्रीटिंग्स को दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर कर उनसे शुभ महा पंचमी कह सकते हैं.
शुभ महा पंचमी
गौरतलब है कि शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि की पंचमी तिथि पर मां स्कंदमाता की पूजा करने से निसंतान दंपत्तियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है. कहा जाता है कि मां स्कंदमाता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है. वहीं महा पंचमी के दिन देशभर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोग मां दुर्गा का आह्वान करने के साथ ही इस दिन विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं.