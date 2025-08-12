Kajari Teej 2025 Messages: हैप्पी कजरी तीज! इन हिंदी Shayaris, WhatsApp Wishes, GIF Greetings को भेजकर दें पर्व की बधाई

Kajari Teej 2025 Messages in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को अखंड सौभाग्य की कामना से महिलाएं कजरी तीज (Kajari Teej) का व्रत करती हैं, जिसे कजली तीज (kajali Teej), बूढ़ी तीज (Budhi Teej) या सातूड़ी तीज (Satudi Teej) जैसे नामों से भी जाना जाता है. हरियाली तीज (Hariryali Teej) मनाने के बाद महिलाएं कजली तीज की तैयारियों में जुट जाती हैं. इस साल 12 अगस्त 2025 को कजरी तीज मनाई जा रही है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया जाता है. कजरी तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना से निर्जल व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना से इस दिन व्रत रखती हैं. इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं सोलह श्रृंगार करके विधि-विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं.
अखंड सौभाग्य के पर्व कजरी तीज को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में बहुत ही श्रद्धाभाव से मनाया जाता है. शिव-पार्वती की पूजा करके महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, तरक्की, अच्छी सेहत और खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मांगती हैं. ऐसे में आप इन हिंदी मैसेजेस, शायरी, वॉट्सऐप विशेज, जीआईएफ ग्रीटिंग्स को भेजकर सखी-सहेलियों को हैप्पी कजरी तीज कहकर पर्व की बधाई दे सकती हैं.
फूल खिले हैं बागों में,
बारिश की है फुहार,
दिल से आप सभी को हो मुबारक
प्यार भरा तीज का त्योहार.
हैप्पी कजरी तीज
रात की चांदनी की चमक,
हर दिल में खुशी की झलक,
तीज के त्योहार में प्रेम आया छलक.
हैप्पी कजरी तीज
तीज पर हम सजाएं जीवन के रंग,
सभी कामना हो पूरी इस पर्व पर,
खुशियों से भरा हो हर एक अंग.
हैप्पी कजरी तीज
खुशियां अपने संग है लाया.
हैप्पी कजरी तीज
आपके जीवन में सुख, शांति और
पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिव-पार्वती की जोड़ी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए महिलाएं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं. कजरी तीज का पर्व मनाने के लिए महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी रचाती हैं और सोलह श्रृंगार करती हैं. भगवान शिव-माता पार्वती की पूजा के अलावा इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी की जाती है. नीमड़ी माता को गेंहू, चावल, चना, घी और मेवों से बने प्रसाद का भोग अर्पित किया जाता है, फिर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है.