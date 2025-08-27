Ganesh Chaturthi 2025 Sanskrit Shlokas: गणेश चतुर्थी के इन शानदार संस्कृत Quotes, WhatsApp Wishes, Facebook Messages, Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi 2025 Sanskrit Shlokas: महाराष्ट्र के अलावा देशभर के तमाम गणेश भक्तों को दस दिवसीय गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसकी शुरुआत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी से होती है और समापन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) के साथ होती है. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) को विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi) और गणेश चौथ (Ganesh Chauth) के नाम से भी जाना जाता है. गणेश चतुर्थी का पावन दिन ज्ञान, सौभाग्य और समृद्धि के देवता भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है. इस साल 27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और इसी दिन गणपति बप्पा का आगमन भक्तों के बीच हो रहा है.
गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश जी की प्रतिमाओं को धूमधाम से घरों और पंडालों में स्थापित किया जाता है. हर तरफ गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया के जयकारे गूंजने लगते हैं और शुभकामना संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है. इस अवसर पर इन शानदार संस्कृत श्लोक, कोट्स, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक मैसेजेस, ग्रीटिंग्स के जरिए गणेशचतुर्थ्याः शुभकामनाः! कहकर शुभकामनाएं दे सकते हैं.
गौरतलब है कि गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस दस दिवसीय गणेशोत्सव पर्व का समापन 6 सितंबर 2025 को होगा. इस दिन गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है और गणपति बप्पा से अगले साल जल्दी वापस आने की प्रार्थना की जाती है. इसी के साथ दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होता है. मान्यता है कि गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा की पूजा-अर्चना करने से भक्तों के जीवन से सभी संकट दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं.