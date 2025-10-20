Deepawali 2025 Messages: दीपावली पर दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, Quotes, GIF Greetings और HD Images

Deepawali 2025 Messages: दिवाली (Diwali) का त्यौहार भारत में बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है. इसे दीपावली (Deepawali) इसके अलावा दुनिया भर में जहां- जहां भारतीय जाकर बसे हैं वहां भी दिवाली बहुत ही धूम धाम से मनाया जाता है. भारत में दिवाली का जश्न बहुत ही खास होता है, बच्चों को स्कूल की छुटियां मिलती हैं. ऑफिसों से भी 3 ती की छुट्टी मिलती हैं. दफ्तरों में दिवाली पार्टी रखी जाती है, कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस देती है. दिवाली पांच दिनों का त्योहार है जो गोवत्सा द्वादशी से शुरू होकर भाई दूज पर समाप्त होता है. इस साल दिवाली 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. दिवाली का त्यौहार मनाने के कई कारण है, पहला कारण ये कि भगवान राम माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे. उनके आने की ख़ुशी में अयोध्यावासियों ने मिट्टी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी. दिवाली के दिन ही माता लक्ष्मी सागर मंथन के दौरान क्षीर सागर से निकली थी. तबसे अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी की कुबेर देव और गणपति के साथ पूजा की जाती है. यह भी पढ़ें; Dev Uthani Ekadashi 2025: कब है देवउठनी एकादशी? जानें इस माह नवंबर में कितने दिन बजेगी शहनाइयां?
दिवाली घरों, गलियों को चमकदार लड़ियों, गेंदे की सजावट, फूलों की सजावट, रंग-बिरंगी रंगोली और पटाखे फोड़कर जीवंत कर देती है. यह सकारात्मकता और खुशियां बांटने का भी समय है. एक बहुत ही आम परंपरा है हार्दिक और गर्मजोशी भरे संदेश और शुभकामनाएं साझा करना. अगर आप अपने प्रियजनों को भेजने के लिए इंटरनेट पर संदेश खोज रहे हैं, तो और न देखें; हम आपकी मदद कर सकते हैं! आपकी दिवाली के जश्न को और भी खास बनाने और आपके परिवार और दोस्तों को उत्सव के मूड में लाने में आपकी मदद करने के लिए, हमने दिवाली 2025 की शुभकामनाओं और शुभकामनाओं की एक सूची तैयार की है. जिन्हें आप भेज सकते हैं.
1- इस दिवाली पर यही कामना है,
सफलता चूमे आपके कदम और,
खुशियां ही खुशियां हो आपके आस पास,
मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे सदा.
शुभ दीपावली
2- आए अमावस्या की सुहानी रात,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद,
जगमगाते दीपों के साथ,
धरती पर चमकते सितारों की बारात…
शुभ दीपावली
3- हर घर में दिवाली हो, हर घर में दीया जले,
जब तक रहे ये दुनिया, जब तक संसार चले,
दुख-दर्द, उदासी से हर दिल महरूम रहे.
पग-पग उजियालो में जीवन की ज्योति जले.
शुभ दीपावली
4- दीपावली आए तो रंगी रंगोली,
दीप जलाए, धूम धड़ाका, छोड़ा पटाखा,
जली फुलझड़ियां सबको भाए…
आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं.
शुभ दीपावली
5- आपको आशीर्वाद मिले गणेश से,
विद्या मिले सरस्वती से,
दौलत मिले लक्ष्मी से,
प्यार मिले सब से,
दिवाली पर यही दुआ है दिल से…
शुभ दीपावली
दिवाली का त्यौहार घरों के साथ साथ दिलों को भी रोशन करता है, यह त्योहार दया और एकता का संदेश फैलाता है. यह समृद्धि, ज्ञान, आशावाद और सफलता का त्योहार है. दिवाली रोशनी और खुशियों का उत्सव है. हमारी ओर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं!