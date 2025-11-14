Children's Day 2025 Messages: हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे! इन शरारती हिंदी Shayaris, GIF Greetings, WhatsApp Wishes के जरिए दें प्यार भरी बधाई

Children's Day 2025 Messages in Hindi: बाल दिवस यानी चिल्ड्रेन्स डे (Children's Day), भारत में 14 नवंबर को मनाया जाता है. यह बच्चों के अधिकारों, शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है. बाल दिवस के इस उत्सव को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन (Pandit Jawaharlal Nehru Jayanti) के अवसर पर मनाया जाता है. बच्चों के प्रति उनके प्रेम और स्नेह के कारण ही उन्हें ‘चाचा नेहरू’ के नाम से भी जाना जाता था. नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और खुशी पर ध्यान देना राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. बाल दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें बच्चों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है. भारत में आज भी लाखों बच्चे शिक्षा, पोषण, और सुरक्षित बचपन से वंचित हैं. बाल श्रम, बाल विवाह, और कुपोषण जैसे मुद्दों पर ध्यान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
भारत में बाल दिवस को उत्साह के साथ मनाया जाता है, खासकर स्कूलों, कॉलेजों, और सामुदायिक केंद्रों में. इस अवसर पर बच्चों के लिए स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गायन, नाटक और कला प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इस खास अवसर पर आप इन शरारती हिंदी मैसेजेस, शायरी, जीआईएफ ग्रीटिंग्स, वॉट्सऐप विशेज के जरिए हैप्पी चिल्ड्रेन्स डे कह सकते हैं.
गौरतलब है कि विश्व में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने 1954 में घोषित किया था. यह दिन 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि (UNCRC) के पारित होने की याद में मनाया जाता है. भारत में शुरू में बाल दिवस 20 नवंबर को ही मनाया जाता था, लेकिन 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद, उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया. यह उनकी बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था.