Quotes on Chhoti Diwali 2025: छोटी दिवाली कब है? इस अवसर पर अपने मित्र-परिजनों को ये कोट्स एवं बधाइयां भेजकर खुशियां शेयर करें!

Quotes on Chhoti Diwali 2025: पांच दिवसीय महापर्व दीपावली (Deepawali) के एक दिन पूर्व छोटी दिवाली (Chhoti Diwali) मनाई जाती है. इसे नरक चतुर्दशी (Narak Chaturdashi), रूप चतुर्दशी (Roop Chaturdashi) एवं काली चतुर्दशी (Kali Chaudas) के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय परंपराओं के अनुसार यह पर्व मनाया जाता है. हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने दैत्य नरकासुर का वध किया था. ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता भगवान यमराज के नाम दीप प्रज्वलित करने से घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है. इस वर्ष छोटी दिवाली 19 अक्टूबर 2025, रविवार को मनाई जाएगी. छोटी दिवाली संदर्भित यहां दिये गये विभिन्न पहलुओं पर आधारित कोट्स अपने मित्र परिजनों को भेजकर छोटी दिवाली की खुशियां एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Choti Diwali 2025 Messages: हैप्पी छोटी दिवाली! प्रियजनों संग शेयर करें ये शानदार हिंदी WhatsApp Wishes, GIF Greetings और Quotes

प्रकाश और खुशियों से संबंधित

* ‘दीयों की चमक आपके घर को रोशन करे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे.’

* ‘आपको छोटी दिवाली की शुभकामनाएं, जो आपके घर को रोशन करने वाले दीयों की तरह ही उज्ज्वल हो.’

* ‘इस छोटी दिवाली पर आपके जीवन में प्रेम, हंसी और एकजुटता का प्रकाश हो.’

* ‘छोटी दिवाली का प्रकाश आपके जीवन को खुशियों और समृद्धि से भर दे.’

* ‘छोटी दिवाली की शुभकामनाएं! आपका घर शुभ ऊर्जा और उत्साह से भरा रहे.’

समृद्धि और सफलता संदर्भित

* ‘यह पर्व आपके जीवन में समृद्धि, आनंद और नई यादों से जोड़े.

* ‘आपको आशा, आनंद और गर्मजोशी के प्रकाश से भरी छोटी दिवाली की शुभकामनाएं.’

* ‘दिवाली का दिव्य प्रकाश आपके जीवन में फैले और शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लाए.’

* ‘यह छोटी दिवाली आपके जीवन में नई शुरुआत और खुशियों से भरा साबित हो.’

अंधकार और नकारात्मकता से मुक्ति संबंधित

* ‘जैसे प्रकाश अंधकार को दूर भगाता है, वैसे ही यह छोटी दिवाली आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से भर दे.’

* ‘छोटी दिवाली के इस दिन, आपको ज्ञान, समृद्धि और प्रेम का आशीर्वाद मिले.’

* ‘इस छोटी दिवाली पर, आपके जीवन का अंधकार प्रेम और सकारात्मकता के उज्ज्वल प्रकाश का मार्ग प्रशस्त करे.’

* ‘छोटी दिवाली की शुभकामनाएं! आपका घर शुभ ऊर्जा और उत्साह से भरा रहे.’

* ‘आपको प्रकाश, खुशियों और समृद्धि से भरी छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस त्योहारी सीजन में आपके सभी सपने पूरे हों!’

* ‘छोटी दिवाली की शुभकामनाएं! इस शुभ दिन पर आपका जीवन दीयों की तरह जगमगाए.’

* ‘छोटी दिवाली का प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करे और आपको अनंत सुख और शांति प्रदान करे.’ नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं!

* ‘इस छोटी दिवाली पर आपके घर में सकारात्मकता और आशीर्वाद लाए.’ आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं.