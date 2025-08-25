YouTuber Dies: खौफनाक! ओडिशा के झरने में ड्रोन से VIDEO बना रहे थे यूट्यूबर Sagar Tudu, पानी के तेज बहाव में बह गए

Photo- @AshishDevliyal1/X

Odisha YouTuber Sagar Kundu: ओडिशा के कोरापुट जिले (Koraput District) से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां दुदुमा झरने के पास वीडियो बनाते समय एक 22 वर्षीय युवक (YouTuber Swept Away) तेज बहाव में बह गया. युवक की पहचान यूट्यूबर सागर कुंडू उर्फ ​​सागर टुडू के रूप में हुई है. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं. सागर कुंडू मूल रूप से बरहामपुर के रहने वाले थे और यूट्यूब (Sagar Tudu Youtube Channel) पर एक फोटोग्राफी और फिल्म चैनल चलाते थे. उनके चैनल पर लगभग 500 सब्सक्राइबर थे और वह अक्सर ओडिशा की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से जुड़े वीडियो शेयर करते थे.

वीडियो बनाते समय झरने में बहा यूट्यूबर

हिन्दी संस्करण के लिए नीचे पढ़ें 🚨🔥🔥📢 Tragedy at Duduma Waterfall: YouTuber Swept Away by Sudden Currents 🚨🔥🔥📢 English Version 🟩➡ Filming Adventure Ends in Disaster A 22-year-old YouTuber, Sagar Tudu from Berhampur, went missing after being swept away by powerful… pic.twitter.com/DfYn5cUAGF — Lt Col Ashish Devliyal (Retd) (@AshishDevliyal1) August 24, 2025

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, शनिवार को सागर अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ दुदुमा झरने (Duduma Waterfalls Incident) पर पहुंचे थे. वह ड्रोन कैमरे से शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान झरने के पास एक चट्टान पर खड़े हो गए. अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और सागर फिसलकर बह गए.

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि सारी कोशिशें नाकाम हो गईं.

बांध से छोड़ा गया था पानी

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, हाल ही में कोरापुट के लामटापुट इलाके (Lamtaput Area) में भारी बारिश हुई, जिससे जलस्तर बढ़ गया. इसके कारण माचाकुंडा बांध (Machakunda Dam) से पानी छोड़ा गया था. प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट भी जारी किया था, लेकिन शायद सागर को इस स्थिति का अंदाजा नहीं था. वह किनारे से थोड़ी ही दूरी पर चट्टान पर खड़े थे और तभी यह हादसा हो गया.

यूट्यूबर की तलाश जारी

पुलिस और प्रशासन ने बचाव दल गठित कर दिया है और गोताखोरों की मदद से सागर की तलाश की जा रही है. लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है. घटना के बाद, स्थानीय लोग भी मौके पर मौजूद रहे और सागर के सकुशल मिलने की उम्मीद जताते रहे.

परिवार में पसरा मातम

सागर के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, यूट्यूब पर उसे देखने वाले दर्शक भी सदमे में हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में ऐसा हादसा बेहद दर्दनाक है.

यह हादसा एक बड़ी चेतावनी भी है कि प्राकृतिक जगहों पर वीडियो या तस्वीरें बनाते समय हमेशा सतर्क रहना चाहिए. कई बार लोग सुंदरता के आकर्षण में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, जिसका नतीजा बेहद खतरनाक साबित होता है.