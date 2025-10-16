Worm in Antibiotic Syrup: कफ सिरप कांड के बाद MP में फिर बड़ी लापरवाही, अब बच्चों की एंटीबायोटिक सिरप में निकला कीड़ा

प्रतीकात्मक तस्वीर

Worm Found in Children's Antibiotic Syrup in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में कुछ हफ़्ते पहले मिलावटी कफ सिरप से 20 बच्चों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब दवाइयों में मिलावट की एक और चौंकाने वाली घटना सामने आ गई है. इस बार ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में बच्चों को दी जाने वाली एंटीबायोटिक सिरप (Azithromycin) की बोतल में कीड़ा मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है.

कैसे सामने आया मामला?

यह घटना ग्वालियर के मुरार जिला अस्पताल की है. एक महिला अपने बच्चे के लिए अस्पताल के दवा वितरण केंद्र से एजिथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन सिरप लेकर गई. बच्चे को दवा देने से पहले जब माँ ने बोतल को ध्यान से देखा, तो उनके होश उड़ गए. बोतल के अंदर एक काले रंग का कीड़ा तैर रहा था.

यह देखते ही महिला फौरन वापस अस्पताल पहुंची और सीधे सिविल सर्जन डॉ. आरके शर्मा को इसकी जानकारी दी. मामला बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा था, इसलिए अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया.

प्रशासन ने तुरंत लिया एक्शन

शिकायत मिलते ही खाद्य एवं औषधि विभाग (Food and Drug Department) हरकत में आ गया. ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा के नेतृत्व में एक जांच टीम फौरन अस्पताल पहुंची.

टीम ने अस्पताल की फार्मेसी से उस सिरप के सैंपल इकट्ठा किए और मौके पर ही इसके वितरण पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही, जिन-जिन सेंटरों पर यह सिरप भेजा जा चुका है, वहां से इसे वापस मंगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

शुरुआती जांच में पता चला है कि इस सिरप की सप्लाई भोपाल के एक सरकारी स्टोर से हुई थी. अब विभाग बैच नंबर के आधार पर यह पता लगा रहा है कि यह सिरप और किन-किन जिलों में भेजा गया है, ताकि वहां भी इस पर प्रतिबंध लगाया जा सके.

ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा ने बताया कि सिरप के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि सिरप में और क्या गड़बड़ी है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर रिपोर्ट में सिरप घटिया या हानिकारक पाया जाता है, तो संबंधित कंपनी या सप्लायर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, जांच पूरी होने तक इलाके के सभी अस्पतालों को इस सिरप का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया है.