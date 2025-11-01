अजब प्यार की गजब कहानी: उज्जैन में बेटे की शादी होने से पहले, समधी संग भागी 45 साल की महिला

Woman Elopes with Son's Future Father-in-Law: कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो उम्र या रिश्ते नहीं देखता. ऐसी ही एक हैरान करने वाली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन (Ujjain) से आई है. यहां बड़नगर में एक 45 साल की महिला अपने पति और दो बच्चों को छोड़कर भाग गई. लेकिन वो भागी भी किसके साथ. अपने होने वाले समधी के साथ.

यह पूरा मामला तब खुला जब महिला के परिवार वालों ने पुलिस में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई.

8 दिन से थीं लापता, पुलिस ने ढूंढ निकाला

परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि महिला 8 दिनों से गायब है. सबने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली. पुलिस ने जब जांच शुरू की, तो जो सच सामने आया, उसे सुनकर सबके होश उड़ गए.

पुलिस ने महिला को ढूंढ निकाला. पूछताछ में महिला ने बताया कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी. वो अपने 50 साल के प्रेमी के साथ रह रही थी.

पुलिस भी रह गई दंग

पुलिस तब और हैरान रह गई जब उन्हें पता चला कि वो प्रेमी कोई और नहीं, बल्कि उसका होने वाला समधी था. असल में, महिला के बेटे की सगाई उस आदमी की बेटी से होने वाली थी.

मतलब, बच्चों का रिश्ता पक्का होता, उससे पहले ही मां और होने वाले ससुर जी का रिश्ता पक्का हो गया. दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने साथ भागने का फैसला कर लिया.

थाने में बोले- हम साथ रहना चाहते हैं

पुलिस जब दोनों को थाने लेकर आई, तो उन्होंने सबके सामने मान लिया कि वे एक-दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं.

थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि चूंकि यह दो लोगों का आपसी और पर्सनल मामला था, इसलिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. महिला को उसके परिवार वालों को सौंप दिया गया है.