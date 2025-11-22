Lucknow Shocker: चोरी के शक में महिला के कपड़े फाड़े, 'नग्न तलाशी' ली; दुकानदार ने 40 प्लेटें चुराने का लगाया आरोप

Photo- Pixabay

Lucknow Crockery Shop Case: लखनऊ में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां एक मरीन इंजीनियर की पत्नी के साथ दुकान में कथित तौर पर मारपीट, कपड़े फाड़ने और बेइज्जत करने का आरोप लगा है. महिला का कहना है कि वह अपनी बेटी को स्कूल से लेने जा रही थी और इसी दौरान उसने रास्ते में एक क्रॉकरी के दुकान पर सामान देखने के लिए रुकावट ली. बाहर निकलते ही दुकान वालों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर रास्ता रोक लिया और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया.

चोरी के शक में रोककर की बदसलूकी

पीड़िता के मुताबिक दुकान के मालिक और उसकी पत्नी ने बिना किसी सबूत के उसे चोर कहा और बाहर जाने नहीं दिया. जब उसने कानूनी तरीके से तलाशी की बात कही तो कर्मचारियों ने उससे कपड़े उतारने जैसी शर्मनाक मांग की. महिला का दावा है कि उसे दुकान के अंदर घसीटकर ले जाया गया और इस दौरान मारपीट में उसके कपड़े तक फट गए. महिला ने विरोध किया लेकिन दुकान के परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों ने हमला जारी रखा.

स्थानीय लोगों ने बचाया, पुलिस में शिकायत दर्ज

हंगामा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें देखकर आरोपी पीछे हट गए. भीड़ ने महिला को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित वहां से हटाया. इसके बाद पीड़िता अपनी बेटी के साथ पुलिस चौकी पहुंची और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. गुरुवार देर रात पीजीआई थाना पुलिस ने दुकान मालिक, उसकी पत्नी, बेटी और कर्मचारियों के खिलाफ मारपीट, बदसलूकी और बंधक बनाने जैसे गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज कर ली है.

दुकान मालिक ने भी लगाया पलट आरोप

वहीं दुकान मालिक ने भी उल्टा आरोप लगाया है कि महिला और एक अन्य महिला साथी ने एक दिन पहले दुकान से 40 प्लेटें चुराईं और अगले दिन दोबारा चोरी करने पहुंचीं. पुलिस ने कहा है कि सच जानने के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज इकट्ठा किया जा रहा है ताकि पूरी घटना की सच्चाई सामने आ सके.