Woman Finds 8 Diamonds In Mine: पन्ना की एक महिला चमकी किस्मत, खदान में मिले 8 बेशकीमती हीरे, उनमें से 6 रत्नों की कीमत 4-5 लाख रुपए

Panna Woman Finds 8 Diamonds In Mine: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के पन्ना (Panna) में रहने वाली एक महिला की किस्मत रातों-रात चमक गई है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. दरअसल, पन्ना की रचना गोलदार (Rachna Goldar) नाम की एक महिला मजदूर को एक हफ्ते के अंदर अपनी खदान से आठ हीरे (Diamond) मिले. इनमें से छह रत्न-गुणवत्ता वाले हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट है. ये हीरे अब सरकारी हीरा कार्यालय में जमा हैं और नीलामी के लिए रखे जाएंगे. इनमें से छह रत्न-गुणवत्ता वाले हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट है. ये हीरे अब सरकारी हीरा कार्यालय में जमा हैं और नीलामी के लिए रखे जाएंगे. इन हीरों की अनुमानित कीमत 4-5 लाख रुपये प्रति हीरा है.

खदान से मिले हीरे और उनकी गुणवत्ता

आठ हीरों में से छह रत्न-गुणवत्ता वाले हैं. सबसे बड़े हीरे का वजन 0.79 कैरेट है. दो हीरे रंगहीन और कम मूल्य के हैं. विशेषज्ञों ने बताया कि रत्न-गुणवत्ता वाले हीरे आभूषणों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि रंगहीन हीरे ज्यादातर औद्योगिक उपयोग में आते हैं.

कौन हैं रचना गोलदार?

रचना बड़गड़ी गांव में रहती हैं. उनके तीन बच्चे हैं: दो बेटे निजी नौकरी करते हैं और एक विवाहित बेटी जिसका पति भी हीरा खनन का काम करता है. रचना ने कहा कि वह नीलामी से मिली राशि का इस्तेमाल अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए करेंगी और हीरों का खनन जारी रखेंगी.

नीलामी और राजस्व प्रक्रिया

रचना ने हीरे पन्ना हीरा कार्यालय में जमा कर दिए. कार्यालय हर तीन महीने में नीलामी आयोजित करता है. गुजरात, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और अन्य राज्यों के प्रमुख व्यापारी इसमें भाग लेते हैं. हीरे की कीमत उसके वजन, कटाई, रंग और शुद्धता के आधार पर तय की जाती है.

सरकार अंतिम कीमत से 12% काटती है, जिसमें 11% रॉयल्टी और 1% टीडीएस शामिल है. शेष राशि खोजकर्ता को दी जाती है.

हीरा खनन पट्टा प्रक्रिया

सरकारी भूमि: पट्टा प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को तीन तस्वीरें, अपने आधार कार्ड की एक प्रति और 200 रुपये का बैंक चालान जमा करना होगा. पट्टा 20 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है.

निजी भूमि: भूमि मालिक की सहमति, बिक्री विलेख या किराया समझौता आवश्यक है. आवेदकों को तीन तस्वीरें, आधार की प्रति और 200 रुपये का चालान भी जमा करना होगा. भूमि निर्दिष्ट हीरा खनन क्षेत्र के भीतर होनी चाहिए.

हीरों का खनन कैसे होता है?

कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद, कार्यालय 8x8 मीटर का पट्टा जारी करता है. मजदूर या मालिक हीरे खोजते हैं. मिट्टी को छांटा जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और छाना जाता है. हीरे कड़ी मेहनत और भाग्य के मेल से मिलते हैं.

हीरे की कीमत और प्रकार

रत्न-गुणवत्ता वाले हीरों को D और E श्रेणी में रखा जाता है और इनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है. औद्योगिक हीरे, अक्सर काले, का उपयोग कांच काटने, हवाई जहाज के पुर्जों और अन्य उद्योगों में किया जाता है. इनकी कीमत 50,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये प्रति कैरेट तक होती है.

पन्ना में हीरों की नीलामी का इतिहास

पन्ना हीरा कार्यालय 1961 से नीलामी आयोजित कर रहा है. नीलामी साल में चार बार होती है. तुआदार, यानी हीरा खोजकर्ता, अपने हीरों की जाँच करवाते हैं, उन्हें जमा करवाते हैं और उनकी नीलामी करते हैं. सरकारी कटौती के बाद, शेष राशि खोजकर्ता को दे दी जाती है.