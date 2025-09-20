Bengaluru Shocker: पीजी के अंदर लड़की के कमरे में घुसा शख्स, करने लगा रेप की कोशिश; लोगों ने कर दी पिटाई

(प्रतिकात्मक तस्वीर)

Bengaluru PG Sexual Harassment: बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड (Whitefield) इलाके में एक चौंकाने वाली घटना हुई है. यहां 37 वर्षीय साईं बाबू चेन्नुरु ने व्हाइट रोज लेआउट (White Rose Layout) स्थित एक पेइंग गेस्ट (पीजी) हॉस्टल में 24 वर्षीय एक महिला पर कथित तौर पर चाकू से हमला किया और उसका यौन उत्पीड़न किया. घटना बीते मंगलवार सुबह हुई, जिसके बाद पीजी मैनेजमेंट ने भी आरोपी को पीट दिया, जिससे मामला और उलझ गया. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है और साईं को गिरफ्तार कर लिया गया है.

यह घटना Pro4Living नामक एक को-लिविंग पीजी में हुई, जहां पीड़िता और आरोपी दोनों रहते थे.

ये भी पढें: Viral Video: बेंगलुरु में बीच सड़क पर गद्दा बिछाकर सोता दिखा शख्स, लगा ट्रैफिक जाम, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

पीड़िता ने पुलिस को क्या बताया?

जानकारी के अनुसार, पीड़िता एक प्राइवेट बैंक में काम करती है और पिछले तीन महीनों से पीजी में रह रही थी. उसने पुलिस को बताया कि किसी ने तड़के करीब 3 बजे उसके दरवाजे की घंटी बजाई. उसने सोचा कि कोई दोस्त होगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, साईं जबरन अंदर घुस आया और दरवाजा बंद कर दिया. फिर उसने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और उसकी पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे वह घायल हो गई.

चाकू की नोंक पर रेप की कोशिश

पीड़िता के अनुसार, साईं ने उसकी तस्वीरें लीं और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की. जब उसने मना किया, तो साईं ने उसे और खुद को जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता बहाने बनाकर साईं से बचती रही. इस दौरान, साईं ने कथित तौर पर पीड़िता के फोन से ₹14,000 अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए. उसने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया, तो वह तस्वीरें उसके परिवार और दोस्तों को भेज देगा.

इसके बाद पीड़िता ने सुबह 7 बजे अपनी दोस्त को फोन किया और अस्पताल पहुंची, जहां उसने इलाज के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

PG मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज

दूसरी ओर, साईं ने पीड़िता और पीजी मैनेजमेंट के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है. उसका दावा है कि वह और पीड़िता दो महीने से रिलेशनशिप (Live in Relationship) में थे और उनके बीच झगड़ा हुआ था. साईं का कहना है कि जब वह उस रात पीजी लौटा, तो मैनेजमेंट के सदस्यों ने उसकी पिटाई की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. साईं की शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीजी मैनेजमेंट के पांच सदस्यों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में साईं और पीड़िता के बीच दोस्ती का पता चला है. साई को गिरफ्तार कर लिया गया है और गहन जांच चल रही है. यह घटना शहर में पीजी और को-लिविंग स्पेस की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है.