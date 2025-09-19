Viral Video: बेंगलुरु में बीच सड़क पर गद्दा बिछाकर सोता दिखा शख्स, लगा ट्रैफिक जाम, लोगों ने की कार्रवाई की मांग

सड़क के बीचोंबीच सोता दिखा शख्स (Photo Credits: X)

Viral Video: बेंगलुरु (Bengaluru) अक्सर ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या को लेकर सुर्खियों में रहता है, इसी कड़ी में बेंगलुरु से एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक व्यस्त सड़क के बीचोंबीच एक व्यक्ति को सोते (Man Sleeping in The Middle of road) हुए देखा गया, जिससे घटनास्थल पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया. इसका एक वीडियो भी वहां मौजूद लोगों ने बनाया, जिसमें वह व्यक्ति फोम के गद्दे पर पैर मोड़कर सो रहा था. सड़क के बीचोंबीच उसके सोने की वजह से एक बस और एक कार फंसी हुई दिखाई दे रही है. पुलिस ने अब वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आगे कोई रिपोर्ट नहीं है.

इस अजीबोगरीब घटना में उस व्यक्ति ने खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया. उसने अपना बिस्तर सड़क के बीचोंबीच बिछा दिया और उस पर लेट गया. राहगीर और यात्री यह दृश्य देखकर दंग रह गए और उनमें से एक ने इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें सड़क पर उसके सोने की वजह से ट्रैफिक जाम लग गया. यह भी पढ़ें: खाना नहीं सिर्फ इंजन ऑयल पीता है कर्नाटक का यह शख्स, फिर भी है बिल्कुल स्वस्थ, देखें 'ऑयल कुमार' का Viral Video

बेंगलुरु में सड़क के बीचोंबीच गद्दा बिछाकर सोता दिखा शख्स

Madness on Bengaluru Roads: Man Spotted Sleeping in the Middle of Traffic” It is shocking to see the kind of chaos unfolding on Bengaluru’s busy roads. In a bizarre incident, a man was found sleeping right in the middle of a running road on a mattress, bringing traffic to a… pic.twitter.com/72pbReS9L2 — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) September 17, 2025

इस वीडियो को @karnatakaportf नाम के अकाउंट से एक्स पर शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा है- ऐसा व्यवहार पूरी तरह से लापरवाहीपूर्ण और अस्वीकार्य है. चाहे वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो या जानबूझकर इस कृत्य में शामिल हो, यह एक बेहद गैरजिम्मेदाराना कदम है जो न केवल उसकी अपनी जान जोखिम में डालता है, बल्कि अनजान यात्रियों को भी खतरे में डालता है. यदि कोई वाहन गलती से उसे टक्कर मार देता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या यह उस ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा जिसके पास सड़क का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, या वह व्यक्ति जिसके कार्यों ने पहली बार यह खतरा पैदा किया?

वहीं बेंगलुरु पुलिस ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए घटनास्थल की सटीक जानकारी मांगी. बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने भी अपने आधिकारिक अकाउंट से यही अनुरोध किया. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस प्रतिक्रिया पर ट्रोल करते हुए कहा कि वीडियो में दिखाई गई चीजों की मदद से घटनास्थल और अन्य विवरण ढूंढना उनका काम है. इसके साथ ही लोग उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और ट्रैफिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की लापरवाही को लेकर उनमें आक्रोश है.