खाना नहीं सिर्फ इंजन ऑयल पीता है कर्नाटक का यह शख्स, फिर भी है बिल्कुल स्वस्थ, देखें 'ऑयल कुमार' का Viral Video

कर्नाटक (Karnataka) में रहने वाला 33 वर्षीय एक व्यक्ति दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए एक रहस्यमयी केस स्टडी (Case Study) बन गया है, क्योंकि उसका दावा है कि वह बिना खाए-पिए रह रहा है और सिर्फ 7-8 लीटर बेकार इंजन ऑयल (Engine Oil) और चाय पर जिंदा है. डॉक्टर और वैज्ञानिक उसके दावों व जीवनशैली से हैरान हैं, साथ ही उसके फिट रहने का कारण स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं. शिवमोग्गा (Shivamogga) के ऑयल कुमार (Oil Kumar) नाम के इस व्यक्ति ने कहा कि यह अनोखी जीवनशैली भगवान अयप्पा (Lord Ayyappa) के आशीर्वाद से ही संभव है.

ऑयल कुमार बिना खाए-पिए रहते हैं; चावल और चपाती की बजाय, वह रोजाना 7-8 लीटर बेकार इंजन ऑयल और चाय पर गुजारा कर रहे हैं. कर्नाटक में साधु के वेश में रहने और घूमने वाले ऑयल कुमार मोटर ऑयल पीते हुए भी खुशी-खुशी जीवन जी रहे हैं. रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें अब तक अस्पताल नहीं जाना पड़ा है और न ही उन्हें किसी चिकित्सकीय सहायता की जरूरत पड़ी है और वे एक स्वस्थ जीवनशैली जी रहे हैं.

उनकी अनोखी जीवनशैली को @avalakki_pavalakki ने रील फॉर्मेट में कैद करके रिकॉर्ड किया. अपने खतरनाक रोजमर्रा के खान-पान से हैरान, इस यूजर ने यह जानने के लिए AI से भी सलाह ली कि क्या इंसान वाकई इंजन ऑयल पी सकते हैं या नहीं, जिसके AI ने चौंकाने वाले नतीजे दिए. यह भी पढ़ें: Viral Video: शख्स ने तवे पर बनाया ‘मोनालिसा ऑमलेट’, कुकिंग और पेंटिंग की इस अनोखी क्रिएटिविटी को देख लोग हुए हैरान

इंजन ऑयल पीते हैं कर्नाटक के ये ऑयल कुमार

यूजर ने कैप्शन में लिखा है- कुमार का मानना ​​है कि यह अनोखी जीवनशैली भगवान अयप्पा के आशीर्वाद से ही संभव है. उनकी कहानी कर्नाटक और भारत में सबसे चर्चित चिकित्सा रहस्यों में से एक बन गई है, जो आस्था के एक सच्चे चमत्कार के रूप में ध्यान आकर्षित कर रही है.

वायरल क्लिप में, लोग उन्हें खाना देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वह मना कर देते हैं और सीधे बोतल से तेल पी लेते हैं. विशेषज्ञ बताते हैं कि इंजन ऑयल बेहद जहरीला होता है और इसमें हाइड्रोकार्बन और भारी धातुएं होती हैं जो लीवर, किडनी, फेफड़े और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती हैं.