Jammu Kashmir School Holiday: क्या आज जम्मू-कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, आखिर क्या है नया अपडेट? जानें सीजफायर के बाद का ताजा हाल

Jammu Kashmir School College Update: जम्मू-कश्मीर में हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं. इसी के मद्देनजर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. 13 मई 2025 यानी आज से जम्मू और कश्मीर डिवीजन के गैर-सीमावर्ती जिलों (Non-Border Districts) में सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान खोल दिए जाएंगे. शिक्षा विभाग ने सोमवार को स्थिति की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया. हालांकि सीमावर्ती जिलों (Border Districts) में शैक्षणिक संस्थान अभी बंद ही रहेंगे. यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

ये फैसला ऐसे समय में आया है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच दो दिन पहले ही सीजफायर की घोषणा हुई थी. इससे पहले 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे.

The Government has decided to re-open schools and colleges in all non-border districts of Jammu as well as Kashmir divisions from tomorrow, 13th of May, 2025. @CM_JnK @DDNewslive @airnewsalerts

