26/11 के आतंकियों से लड़ने वाला NSG कमांडो क्यों बन गया अपराधी? Jaipur Police ने किया गिरफ्तार, 200 KG गांजा जब्त

Jaipur NSG Commando Arrested

Jaipur NSG Commando Arrested: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां राजस्थान पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने गुरुवार को एक पूर्व एनएसजी कमांडो (Ex NSG Commando) को गिरफ्तार किया, जो 200 किलोग्राम गांजा तस्करी के मामले में वांछित था. आरोपी की पहचान 48 वर्षीय बजरंग सिंह के रूप में हुई है, जो BSF में सेवारत था और बाद में सात साल तक NSG में प्रतिनियुक्ति पर रहा. पुलिस ने बताया कि बजरंग सिंह पर 25,000 रुपये का इनाम था.

सूत्रों के अनुसार, सिंह ने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों (26/11 Mumbai Terrorist Attacks) के दौरान ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया था. सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद, वह अपराध की दुनिया में आ गया.

पूरे राजस्थान में गांजा सप्लाई करता था आरोपी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह चूरू जिले (Churu District) के रतनगढ़ इलाके में छिपा हुआ था और उसने ओडिशा का एक रसोइया रखा था. एटीएस आईजी विकास कुमार (ATS IG Vikas Kumar) ने बताया कि आरोपी ओडिशा और तेलंगाना (Telangana) से गांजा आयात करता था और उसे राजस्थान में सप्लाई करता था, जिससे वह गिरोह का सरगना बन गया.

ATS-ANTF ने जाल बिछाकर किया गिरफ्तार

ATS और ANTF ने एक संयुक्त अभियान "ऑपरेशन गांजनेय (Operation Gaanjaney)" चलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया. दो महीने तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी गई. गिरफ्तारी से बचने के लिए, उसने फर्जी मोबाइल आईडी का इस्तेमाल किया और बार-बार ठिकाने बदलता रहा. आखिरकार, टेक्निकल मॉनिटरिंग और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

राजनीति में असफल होने पर बन गया अपराधी

रिपोर्ट्स के अनुसार, सेवानिवृत्ति के बाद, सिंह ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई और अपनी पत्नी को पंचायत चुनाव में उतारने की योजना बनाई, लेकिन असफल रहा. इस दौरान, उसने स्थानीय संपर्क बनाए और अपराधियों के साथ मिलकर नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल हो गया. पुलिस ने बताया कि उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए पूछताछ जारी है.