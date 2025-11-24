कौन हैं Wing Commander Afshan? दुबई एयर शो हादसे में शहीद हुए पति के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं, भावुक कर देने वाला VIDEO वायरल
Photo- @KesariDhwaj/X

Who is Wing Commander Afshan: दुबई में शुक्रवार शाम एयर शो के दौरान भारतीय एयर फोर्स के फाइटर जेट तेजस के हादसे ने सभी को हिला दिया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में विमान तेज रफ्तार से नीचे आता दिखा और कुछ ही सेकंड में आग के गोले में बदल गया. इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया और पूरे देश में गम का माहौल बन गया. हादसे में तेजस उड़ा रहे विंग कमांडर नमांश स्याल की मौत हो गई.

पत्नी का भावुक सलाम, लोगों की आंखें नम

गैर सैन्य इलाके को बचाने की कोशिश

जांच से जुड़े अफसरों का मानना है कि विंग कमांडर नमांश स्याल ने अपनी जान की परवाह किए बिना विमान को ऐसे मोड़ने की कोशिश की, जिससे कि किसी आबादी या गैर सैन्य इलाके को नुकसान न पहुंचे. यह फैसला उनकी जिम्मेदारी और बहादुरी को दिखाता है. कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने आखिरी क्षणों में जोखिम न लिया होता तो नुकसान और बड़ा हो सकता था.

हिमाचल प्रदेश में जब विंग कमांडर नमांश स्याल का अंतिम सम्मान किया गया तो सबसे मार्मिक पल उनकी पत्नी विंग कमांडर अफशान का सलाम था. भारतीय वायुसेना की वर्दी में खड़ी अफशान अपने आंसू रोक नहीं पाईं. पति को अंतिम विदाई देते समय उनकी भावनाएं छलक पड़ीं. उस दौरान मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य से गहराई से प्रभावित हुआ. यह सिर्फ एक सैनिक की शहादत नहीं बल्कि एक परिवार के टूटने का दर्द भी था.

शादी के 16 साल, 7 साल की बेटी

जानकारी के मुताबिक, नमांश स्याल और अफशान की शादी को 16 साल हो चुके थे. दोनों ही वायुसेना में अफसर थे और उनकी एक 7 साल की बेटी है. तेजस क्रैश ने इस परिवार की दुनिया ही बदल दी. हादसे के बाद नमांश स्याल के पार्थिव शरीर को कांगड़ा एयरपोर्ट लाया गया, जहां परिजन बिलख पड़े.

बाद में उनके अवशेष को एयर फोर्स स्टेशन सुलेर भेजा गया. नमांश स्याल भारतीय वायुसेना की 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स से जुड़े थे, जो हल्का लड़ाकू विमान तेजस ऑपरेट करती है.