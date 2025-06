वायुसेना में नई जिम्मेदारी: एयर मार्शल जसवीर सिंह मान बने वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर

आज भारतीय वायुसेना के वेस्टर्न एयर कमांड को एक नया सीनियर लीडर मिल गया है. एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने वेस्टर्न एयर कमांड के सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाल लिया है.

एयर मार्शल मान एक अनुभवी फाइटर पायलट हैं और नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) के पूर्व छात्र रह चुके हैं. उन्हें भारतीय वायुसेना में 16 दिसंबर 1989 को फाइटर पायलट के रूप में कमीशन दिया गया था. अब तक वे 3000 घंटे से भी ज्यादा उड़ान भर चुके हैं, वो भी अलग-अलग प्रकार के लड़ाकू विमानों पर.

Air Marshal Jasvir Singh Mann took over as Senior Air Staff Officer of Western Air Command, Indian Air Force today. The Air Marshal is an alumni of the National Defence Academy and was commissioned as a fighter pilot in the IAF on 16 December 1989. He has flown over 3000 hours… pic.twitter.com/iVrFP6Ss6u

— ANI (@ANI) June 1, 2025