Western Railway Jumbo Block: मुंबई की पश्चिम लाइन पर 19 अप्रैल को 5 घंटे का जंबो ब्लॉक, सांताक्रूज़-गोरेगांव के बीच ट्रेन सेवाएं रहेंगी प्रभावित

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Western Railway Jumbo Block: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के यात्रियों के लिए रविवार की यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है. पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने पटरियों और सिग्नलिंग प्रणाली के आवश्यक रखरखाव के लिए रविवार, 19 अप्रैल 2026 को सांताक्रूज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच पांच घंटे का 'जंबो ब्लॉक' संचालित करने का निर्णय लिया है. यह ब्लॉक दिन के समय प्रभावी रहेगा, जिससे उपनगरीय सेवाओं के शेड्यूल में बदलाव होगा.

ब्लॉक का समय और प्रभावित लाइनें

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह ब्लॉक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा. यह मरम्मत कार्य सांताक्रूज और गोरेगांव स्टेशनों के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर किया जाएगा. सुरक्षा और बेहतर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम और ओवरहेड उपकरणों का नियमित रखरखाव किया जाना अनिवार्य है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Mega Block: मुंबई की सेंट्रल, हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन पर 19 अप्रैल को रहेगा मेगा ब्लॉक, यात्रियों के लिए रहेगी वैकल्पिक व्यवस्था; चेक डिटेल्स

ट्रेनों के परिचालन में बदलाव

ब्लॉक की अवधि के दौरान यात्रियों को निम्नलिखित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है:

डायवर्जन: सांताक्रूज और गोरेगांव के बीच चलने वाली सभी फास्ट लोकल ट्रेनों को स्लो लाइनों पर चलाया जाएगा.

रद्द सेवाएं: रखरखाव कार्य के कारण कुछ उपनगरीय लोकल सेवाएं पूरी तरह से रद्द रहेंगी.

हार्बर लाइन पर असर: बोरीवली और अंधेरी जाने वाली कुछ हार्बर लाइन ट्रेनें केवल गोरेगांव स्टेशन तक ही संचालित की जाएंगी.

यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले रेलवे के आधिकारिक ऐप या स्टेशन पर मौजूद सूचना बोर्ड के माध्यम से संशोधित समय सारणी की जांच कर लें.

प्रभावित सेवाओं की विस्तृत सूची सभी उपनगरीय स्टेशनों पर स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी. रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और भविष्य में सुरक्षित यात्रा के लिए ये ब्लॉक आवश्यक हैं. यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए पश्चिम रेलवे ने खेद व्यक्त किया है.