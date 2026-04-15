West Bengal Elections 2026: बंगाली नववर्ष पर चुनावी घमासान, अमित शाह की चार रैलियां और ममता बनर्जी का सिलीगुड़ी में रोड शो

ममता बनर्जी और अमित शाह (Photo Credits: IANS)

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल (West Bengal) में होने वाले दो चरणों के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आज, बंगाली नववर्ष (पोइला बैसाख) (Bengali New Year) के अवसर पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) उत्तर बंगाल (North Bengal) में धुआंधार प्रचार करेंगे. वे एक ही दिन में चार जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी (Siliguri) और माल में दो बड़े रोड शो के जरिए अपनी ताकत झोंकने का फैसला किया है. यह भी पढ़ें: Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने भवानीपुर से भरा नामांकन; प्रस्तावकों की सूची में दिखी 'मिनी इंडिया' की झलक (Watch Video)

अमित शाह का तूफानी दौरा: दार्जिलिंग से कूचबिहार तक

गृह मंत्री अमित शाह का आज का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है. वे उत्तर बंगाल के अलग-अलग जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे:

दार्जिलिंग: सुबह 11:30 बजे लोबोंग ग्राउंड में पहली रैली.

सुबह 11:30 बजे लोबोंग ग्राउंड में पहली रैली. जलपाईगुड़ी: दोपहर 1 बजे राजगंज में जनसभा.

दोपहर 1 बजे राजगंज में जनसभा. अलीपुरद्वार: दोपहर 2:30 बजे फालाकाटा में सार्वजनिक बैठक.

दोपहर 2:30 बजे फालाकाटा में सार्वजनिक बैठक. कूचबिहार: शाम 4 बजे तूफानगंज में आखिरी रैली.

फालाकाटा में तनाव: बीजेपी उम्मीदवार पर हमले का आरोप

अमित शाह की फालाकाटा रैली से ठीक पहले इलाके में तनाव व्याप्त हो गया है। मंगलवार रात बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक पर कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। आरोप है कि फालाकाटा-द्वितीय ग्राम पंचायत के प्रमुख रवि मिंज और उनके सहयोगियों ने घर-घर प्रचार के दौरान विधायक के काफिले पर लाठियों से हमला किया, जिसमें विधायक के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि, स्थानीय टीएमसी नेतृत्व ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

ममता बनर्जी के रोड शो और अभिषेक बनर्जी की बैठक

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जनसभाओं के बजाय जनता के बीच सीधे उतरेंगी। वे सिलीगुड़ी और माल में दो बड़े रोड शो आयोजित करेंगी. वहीं, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी अपने निर्वाचन क्षेत्र डायमंड हार्बर में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे. अभिषेक ने पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी दी है कि वे आपसी गुटबाजी भूलकर एकजुट होकर चुनाव लड़ें. यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: नंदीग्राम से भवानीपुर तक, इन VIP सीटों पर टिकी हैं सबकी निगाहें

बंगाल चुनाव का गणित: दो चरणों में होगा मतदान

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होना है:

पहला चरण (23 अप्रैल): 152 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं.

152 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं. दूसरा चरण (29 अप्रैल): शेष 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राजधानी कोलकाता और आसपास के जिले शामिल हैं.

शेष 142 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें राजधानी कोलकाता और आसपास के जिले शामिल हैं. नतीजे: वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी.

उत्तर बंगाल की सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए साख का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में यहाँ कांटे की टक्कर देखी गई है. आज का दिन यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि बंगाली नववर्ष के मौके पर कौन सी पार्टी जनता का दिल जीतने में सफल रहती है.