West Bengal: दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से 13 की मौत, पर्यटन स्थल बंद, पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया

कोलकाता, 5 अक्टूबर : पश्चिम बंगाल (West Bengal) के दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. भूस्खलन के कारण कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं. इन हालातों में पश्चिम बंगाल पुलिस ने पर्यटकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "शनिवार रात हुई भारी बारिश के कारण दार्जिलिंग की कुछ सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात बाधित हुआ. सड़क साफ करने का काम चल रहा है और जल्द ही सामान्य यातायात बहाल होने की उम्मीद है. जो पर्यटक फंसे हुए हैं या जिन्हें सहायता की जरूरत है, वे दार्जिलिंग पुलिस नियंत्रण कक्ष से +91 91478 89078 पर संपर्क कर सकते हैं."

अधिकारियों के अनुसार, दार्जिलिंग के मिरिक में एक लोहे का पुल गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि सुखिया इलाके में अलग-अलग भूस्खलन की घटनाओं के कारण 4 लोग मारे गए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कुर्सियांग) अभिषेक रॉय ने कहा, "हमने मिरिक में 5 शव बरामद कर लिए हैं. दिन में दो शव पहले ही बरामद किए जा चुके थे. सुखिया में चार और लोगों की मौत की खबर मिली है. बचाव कार्य जारी है." यह भी पढ़ें : Coldrif Cough Syrup Case: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामले डॉक्टर प्रवीन सोनी निलंबित, पुलिस ने हिरासत में लिया

उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण बचाव अभियान चलाना बहुत मुश्किल है. रोहिणी जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद है. दिलाराम वाला रास्ता भी बंद है. हम मिरिक में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल प्रशासन ने दार्जिलिंग के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और अन्य इलाकों में फंसे पर्यटकों को अपने होटलों से बाहर न निकलने को कहा गया है. प्रशासन ने यह भी बताया कि तीस्ता नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाने और राष्ट्रीय राजमार्ग-10 के बह जाने के कारण सिक्किम और कलिम्पोंग से संपर्क पूरी तरह टूट गया है. दार्जिलिंग शहर से भी संपर्क टूट गया है.

इसी बीच, मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक उत्तर बंगाल में भारी बारिश का अनुमान लगाया है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है और बचाव कार्यों में असुविधा हो सकती है. साथ ही, दार्जिलिंग जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इससे पहले भी, कोलकाता के अलीपुर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तर बंगाल में बारिश होने का अनुमान जताया था. अनुमान के मुताबिक ही शनिवार रात से बारिश शुरू हो गई. रविवार सुबह तक लगातार हुई बारिश ने पहाड़ी इलाकों में तबाही मचा दी. बारिश के बाद उत्तर बंगाल में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि कई इलाकों में रेलवे ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं.