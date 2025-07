क्या 1948 में निर्णायक स्थिति में थी भारतीय सेना? नेहरू के सीजफायर पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने अमित शाह को दिया जवाब

नई दिल्ली: संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि 1948 में भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना निर्णायक स्थिति में थी, और यदि नेहरू ने युद्धविराम (सीजफायर) नहीं किया होता, तो आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) भारत का हिस्सा होता.

शाह ने कहा, “अगर PoK आज है, तो उसकी वजह जवाहरलाल नेहरू का युद्धविराम है.” उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में ले जाना नेहरू की एक "हिमालयन भूल" थी, जो आज भी भारत की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभावित कर रही है.

अमित शाह ने कहा कि यदि उस समय सरदार वल्लभभाई पटेल को कश्मीर मुद्दे की जिम्मेदारी दी गई होती, तो हालात कुछ और होते. उन्होंने इंडस जल संधि (1960) को भी एकतरफा बताया और आरोप लगाया कि भारत के पास जल स्रोतों का नियंत्रण होते हुए भी उसने पाकिस्तान को 80% पानी दे दिया. अमित शाह ने विभाजन को भी कांग्रेस की "ऐतिहासिक गलती" करार देते हुए कहा, “पाकिस्तान का निर्माण कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकारने के कारण हुआ.”

Union Home Minister Amit Shah:

“Yesterday, people were asking—if we were in such a strong position, why didn’t we go to war?

War has serious consequences, and the decision must be well thought out. But let’s recall our own history—

👉 In 1948, Indian forces were in a decisive… pic.twitter.com/9bkIhkAFTT

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 29, 2025