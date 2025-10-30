Mumbai Weather Update: मुंबई समेत दस जिलों में येलो अलर्ट, तीन घंटे तक हल्की-मध्यम बारिश के आसार, जानें आज का मौसम

मुंबई बारिश (Photo Credits: X)

Today's Weather (आज का मौसम) : भारतीय मौसम विभाग ने गुरुवार को महाराष्ट्र के दस जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. यह अलर्ट अगले तीन घंटे यानी सुबह दस बजकर बीस मिनट तक लागू रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, रायगढ़, रत्नागिरी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे, नासिक, सतारा और नांदेड़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं और स्थानीय प्रणाली के कारण बादल छा गए हैं.

Weather Mumbai- सुबह से ही मुंबई, ठाणे और पालघर में आसमान पर घने बादल मंडरा रहे हैं और कई जगह हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है. पुणे और नासिक में भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है. रायगढ़ तथा रत्नागिरी के तटीय इलाकों में समुद्री लहरें ऊंची हो सकती हैं, इसलिए मछुआरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

पुलिस और नगर निगम की टीमें सतर्क हैं. मुंबई महानगर पालिका ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि निचले इलाकों में पानी न भरे. लोकल ट्रेन अभी सामान्य गति से चल रही हैं, लेकिन बारिश तेज हुई तो देरी संभव है. सड़क यातायात में फिसलन की आशंका को देखते हुए वाहन चालकों से धीरे चलने को कहा गया है. स्कूल जाने वाले बच्चों के अभिभावक सुबह 10:30 तक मौसम का जायजा लेकर ही बच्चों को बाहर निकालें. दफ्तर जाने वाले लोग थोड़ा जल्दी घर से निकलें, ताकि बारिश की वजह से देर न हो. किसानों से अपील की गई है कि अगर खेत में फसल कटाई का काम चल रहा है, तो उसे कुछ घंटे टाल दें. यह भी पढ़ें : Tamil Nadu: तमिलनाडु के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, चक्रवात ‘मोंथा’ के कमजोर पड़ने से बारिश का असर हुआ कम

मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक, यह बारिश का दौर अस्थायी है और दोपहर बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है. फिर भी येलो अलर्ट के समय सतर्क रहना जरूरी है. विभाग दोपहर एक बजे अगले चौबीस घंटे का पूरा पूर्वानुमान जारी करेगा. बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और उमस कम होगी, जो लोगों के लिए राहत की बात है.