Kal Ka Mausam, 9 October: दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र तक कल कैसा रहेगा मौसम? यहां पढ़ें

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 9 October: दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया है. पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड का एहसास होने लगा है. उत्तर भारत में पिछले 2-3 दिन से बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट आई है. IMD के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक तेज हवाओं और हल्की बारिश की संभावना है. इससे ठंडी हवाओं का एहसास होगा और सुबह-शाम गुलाबी सर्दी महसूस हो सकती है. वहीं, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियों में वृद्धि की चेतावनी दी गई है. आइये जानते हैं कल 9 अक्टूबर गुरुवार को मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में 9-11 अक्टूबर के दौरान आसमान साफ रहेगा. तापमान 31–34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और हल्की उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में बारिश का सिलसिला थम गया है और अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है. तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे आम लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है.

कल का मौसम उत्तराखंड

पहाड़ी इलाकों में पहली बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है. 9 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है.

कल का मौसम बिहार

राज्य के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा. कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है. उत्तर बिहार में जैसे सीतामढ़ी, मधुबनी और अररिया में बादल छाए रहने के आसार हैं.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

राज्य के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 7–20 सेमी तक बारिश दर्ज की गई. आने वाले 2 दिनों तक शिमला, सोलन, सिरमौर और बिलासपुर में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रात का तापमान 2–3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मुंबई से मानसून की वापसी की सामान्य तिथि 8 अक्टूबर है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी इस तिथि पर मानसून के लौटने के कोई संकेत नहीं हैं. अगले दो दिनों, बुधवार और गुरुवार को राज्य के उत्तरी भाग से मानसून की वापसी हो सकती है. सप्ताह के अंत तक मुंबई से वापसी की घोषणा की जा सकती है. 11 अक्टूबर तक के पूर्वानुमान के अनुसार, हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है.

कल का मौसम गुजरात

राज्य मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 अक्टूबर तक विभिन्न इलाकों में छिटपुट हल्की बारिश का अनुमान जताया है. वहीं, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

तमिलनाडु, केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और कर्नाटक में अगले 4-5 दिनों में भारी बारिश की संभावना है. मुंबई, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मध्यम वर्षा का अनुमान है.