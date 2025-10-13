Kal Ka Mausam, 14 October: उत्तर भारत में ठंड ने दी दस्तक, कल इन राज्यों में होगी बारिश

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 14 October: देश के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है. जहां एक ओर उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है. मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं दिल्ली-एनसीआर में भी लोग अब सुबह-सुबह ठंड की आहट महसूस करने लगे हैं. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है.

पहाड़ों से लेकर राजधानी दिल्ली और उत्तरी मैदानी इलाकों में भी हाल के दिनों में तापमान में भारी गिरावट देखी गई है. ऐसे में इस साल देश में सर्दी का मौसम सामान्य से पहले आने की उम्मीद है. आइए जानते हैं कल यानी 14 अक्टूबर को देशभर में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

राजधानी दिल्ली में 14 अक्टूबर को किसी भी तरह की बारिश की संभावना नहीं है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. फिलहाल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 25 अक्टूबर के बाद यहां ठंड का असर बढ़ने लगेगा और सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होगी.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में भी कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. अधिकतम तापमान सामान्य रहेगा. ग्रामीण इलाकों में सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है. अगले सप्ताह से तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में कल यानी 14 अक्टूबर को बारिश नहीं होगी. सुबह और शाम के समय लोगों को हल्की ठंड का एहसास होगा. तापमान गिरने के साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में मौसम विभाग ने सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. यहां आंधी, बिजली गिरने की संभावना जताई गई है. लोगों को सावधान रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में ठंड की शुरुआत होने लगी है. पहाड़ी जिलों के साथ-साथ मैदानों में भी तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ता जा रहा है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में तापमान में गिरावट के कारण सुबह-शाम लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में यहां सर्दी और बढ़ सकती है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कल 14 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार इस बार दिवाली तक मौसम सामान्य और शुष्क बना रह सकता है.

कल कहां होगी बारिश

केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 14 अक्टूबर को तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.