Kal Ka Mausam, 4 September 2025: कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब तक बारिश और बाढ़ से तबाही, कल ऐसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 4 September 2025: देशभर में मानसून अभी भी पूरी ताकत के साथ सक्रिय है. कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली तक बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, तो कहीं लोगों बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक असर देखने को मिल रहा है. विशेष रूप से पंजाब की स्थिति अत्यंत गंभीर है. पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं.

वहीं पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का सिलसिला जारी है, जिसके कारण जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग सहित सैकड़ों छोटे-बड़े रास्ते बंद पड़े हैं. मौसम विभाग ने हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू, पंजाब सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. आइये जानते हैं कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज.

पंजाब में जलप्रलय; घर, सड़कें, खेत डूबे, सभी 23 जिले बाढ़ग्रस्त घोषित, 3.5 लाख लोग प्रभावित; देखें तबाही का मंजर.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है. सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं. मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में फिलहाल भारी बारिश का अलर्ट नहीं है. 7 सितंबर तक प्रदेश में केवल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी यूपी में छिटपुट बौछारें पड़ने का अनुमान है. आने वाले दिनों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश से नदियां-नाले उफान पर हैं और जगह-जगह भूस्खलन से मार्ग बाधित हो गए हैं. मौसम विभाग ने अगले 5 सितंबर तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी बारिश कहर बनकर टूट रही है. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल में मची तबाही को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आने वाले समय में भी मंडी, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर और सोलन जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.

कल का मौसम जम्मू कश्मीर

जम्मू कश्मीर में भी बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है. कश्मीर घाटी में लगातार बारिश ने नदियों और झीलों का जलस्तर बढ़ा दिया है. कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है. मौसम विभाग ने गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में 4 और 5 सितंबर को पूर्वी जिलों में बारिश जारी रहेगी. पश्चिमी राजस्थान में असर कम रहेगा. मौसम विभाग ने 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके बाद मानसून धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है.

कल का मौसम मध्य और पूर्वी भारत

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में अगले 2-3 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहेगा. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 5 सितंबर को अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है. बिहार और पश्चिम बंगाल में भी 6–9 सितंबर के बीच बारिश बढ़ सकती है.

कल का मौसम पूर्वोत्तर भारत

असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा. अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी गरज के साथ भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार, कल गुजरात के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. दक्षिण गुजरात के अधिकांश इलाकों में बहुत भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. इसके साथ ही सौराष्ट्र क्षेत्र में भी भारी बारिश का अनुमान है.

कल का मौसम दक्षिण भारत

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में 4 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है. यहां अगले हफ्ते तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा.