Weather Forecast Today: IMD का अलर्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

Rainfall | Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

Weather Forecast Today, March 24: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 24 मार्च 2026 के लिए देश के प्रमुख शहरों और राज्यों के मौसम का ताजा बुलेटिन जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कोंकण और केरल के कुछ हिस्सों में गर्म और आर्द्र (Hot and Humid) स्थिति बनी रहेगी. उत्तर-पश्चिम भारत में लगातार आने वाले तीन पश्चिमी विक्षोभों (Western Disturbances) के कारण इस सप्ताह गरज के साथ छिटपुट बारिश होने के आसार हैं.

पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी

आईएमडी के मुताबिक, 24 मार्च को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. इसके साथ ही पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत के राज्यों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ व्यापक वर्षा की संभावना जताई गई है. यह सिलसिला 27 और 28 मार्च को भी जारी रहने का अनुमान है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 22: बेंगलुरु में बारिश के आसार, दिल्ली-मुंबई में खिली रहेगी धूप; जानें देश के प्रमुख शहरों के मौसम का हाल

दिल्ली से मुंबई तक का मौसम

देश के बड़े शहरों की बात करें तो विंडमिल (Windy) जैसे मौसम पूर्वानुमान प्लेटफार्मों ने आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में बारिश की संभावना नहीं जताई है. हालांकि, कोलकाता में 0.4 से 0.5 मिमी और हैदराबाद में लगभग 0.4 मिमी की हल्की बूंदाबांदी का अनुमान है. शिमला में भी मंगलवार को मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.

प्रमुख शहरों का तापमान और स्थिति

दिल्ली: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं.

मुंबई और कोंकण: कोंकण तट और केरल के इलाकों में गर्मी और उमस परेशान कर सकती है. यहां तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है.

कोलकाता: हल्की वर्षा होने से तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है.

शिमला: पहाड़ी इलाकों में फिलहाल बारिश की संभावना कम है, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी.

पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में इस सप्ताह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम अस्थिर रह सकता है. इससे पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कहीं-कहीं गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जो मार्च के अंत तक जारी रह सकते हैं.