Weather Forecast Today, March 21: कोलकाता और चेन्नई में बारिश के आसार, दिल्ली-मुंबई में कैसा रहेगा मौसम? जानें IMD का ताजा पूर्वानुमान

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Weather Forecast Today, March 21: भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने शनिवार, 21 मार्च 2026 के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर आज भी जारी रहने की संभावना है.पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने के कारण अगले एक सप्ताह तक देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे बना रहेगा, जिससे फिलहाल भीषण गर्मी या 'हीट वेव' (Heat Wave) की आशंका नहीं है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, March 20: दिल्ली में बढ़ी तपिश, मुंबई में उमस और चेन्नई में बारिश के आसार; जानें अपने शहर के मौसम का हाल

कोलकाता और चेन्नई में बारिश की संभावना

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी 'विंडी' (Windy) के आंकड़ों के अनुसार, आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है. यहाँ 0.2 मिमी से लेकर 11 मिमी तक बारिश होने का अनुमान है. वहीं, दक्षिण भारत के चेन्नई में भी हल्की बूंदाबांदी (लगभग 0.2 मिमी) देखी जा सकती है. इसके अलावा, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी 0.2 से 0.5 मिमी तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे वहां ठंडक बनी रहेगी.

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में शुष्क रहेगा मौसम

उत्तर भारत की बात करें तो दिल्ली-एनसीआर में आज आसमान साफ रहने और मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है. इसी तरह, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी आज बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है. इन शहरों में धूप खिली रहेगी, हालांकि समुद्र से आने वाली हवाओं के कारण मुंबई में उमस का स्तर बढ़ सकता है.

मुंबई का मौसम आज, 21 मार्च

दिल्ली का मौसम आज, 21 मार्च

चेन्नई का मौसम आज, 21 मार्च

बेंगलुरु का मौसम आज, 21 मार्च

हैदराबाद का मौसम आज, 21 मार्च

कोलकाता का मौसम आज, 21 मार्च

शिमला का मौसम आज, 21 मार्च

इन राज्यों के लिए 'ओलावृष्टि' का अलर्ट

IMD ने शुक्रवार को जारी अपने बुलेटिन में बताया था कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में छिटपुट गरज के साथ ओलावृष्टि (Hailstorm) की स्थिति बन सकती है. वहीं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में 20 और 21 मार्च को ओलावृष्टि की संभावना अधिक है. इन क्षेत्रों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Gusty Winds) चलने की भी चेतावनी दी गई है.

तापमान में गिरावट से राहत

लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ और देश के बड़े हिस्से में हो रही प्री-मानसून गतिविधियों के कारण मार्च के महीने में वैसी तपिश महसूस नहीं हो रही है, जैसी आमतौर पर देखी जाती है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक सप्ताह तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा उछाल आने की उम्मीद नहीं है, जो आम जनता के लिए राहत की बात है.