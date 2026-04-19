Weather Forecast Today, April 19: उत्तर भारत में भीषण गर्मी का सितम, जानें दिल्ली, मुंबई सहित अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today, April 19:  भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, आज 19 अप्रैल 2026 को देश भर में मौसम का मिला-जुला असर देखने को मिलेगा. एक तरफ जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी और लू (Heatwave) की चेतावनी जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों और कुछ दक्षिण भारतीय शहरों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है.

दिल्ली-NCR: गर्मी और धुंध का असर

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज मौसम मुख्य रूप से साफ लेकिन गर्म बना रहेगा. दोपहर के समय हल्की धुंध और तेज धूप के कारण तापमान 38°C से 40°C के बीच रह सकता है. फिलहाल दिल्ली में बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है.  यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, April 14: देश में बढ़ेगी गर्मी की तपिश, चलेंगी लू, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम

मुंबई और कोलकाता: बादल और उमस

मुंबई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने और शाम तक हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. यहां का अधिकतम तापमान 33°C के आसपास रहने का अनुमान है. दूसरी ओर, कोलकाता में भारी उमस के साथ गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण शहर में 'डिस्कम्फर्ट इंडेक्स' काफी अधिक रहेगा.

बेंगलुरु और हैदराबाद: सुहाना रहेगा मौसम

दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों, बेंगलुरु और हैदराबाद में शाम के वक्त राहत की उम्मीद है. इन शहरों में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है. विशेष रूप से बेंगलुरु में तापमान 34°C के आसपास रहेगा, जो अन्य महानगरों की तुलना में काफी कम है.

शिमला और पहाड़ी इलाके: बर्फबारी और बारिश का अनुमान

पहाड़ी राज्यों की बात करें तो शिमला और आसपास के इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादल छाए हुए हैं. यहाँ हल्की बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. सैलानियों को सलाह दी गई है कि वे पहाड़ी इलाकों की यात्रा से पहले स्थानीय मौसम अपडेट जरूर देखें.

चेन्नई: तटीय इलाकों में उमस भरी गर्मी

चेन्नई में आज मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहने वाला है. यहाँ तापमान 35°C से 36°C के बीच रहेगा, लेकिन समुद्री हवाओं के कारण उमस का स्तर 80% से ऊपर जा सकता है. फिलहाल यहाँ बारिश की संभावना काफी कम है.

सावधानी की सलाह: लू की चेतावनी वाले क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में संभावित बारिश को देखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं.