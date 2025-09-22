Kal Ka Mausam, 23 September: उत्तर भारत में उमस भरी गर्मी, इन राज्यों में बारिश का अनुमान

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 23 September: देशभर में अब मानसून की पकड़ कमजोर पड़ रही है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही मानसून की विदाई हो सकती है. देश में इस बार कई जगहों पर भारी बारिश हुई. उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं से भारी तबाही हुई और पंजाब तो बाढ़ में डूब गया. फसलें तबाह हो गईं. घर-मकान बह गए. मौसम विभाग का कहना है कि अब सितंबर के अंत तक मानसून लौट जाएगा और बारिश धीमी पड़ जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार देशभर से मानसून 15 अक्टूबर तक लौटेगा. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कल 23 सितंबर को राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात तक का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में अगले तीन दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. उमस वाली गर्मी से लोगों को परेशानी हो सकती है. दशहरा तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है. यमुना का जलस्तर तेजी से घट रहा है और लोग धीरे-धीरे अपने घर लौट रहे हैं.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. यानी 23 सितंबर को किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि उमस भरी गर्मी और बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर सकता है. अगस्त में हुई भारी बारिश और बाढ़ की याद अभी भी ताजा है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के जिलों जैसे पटना, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय, सिवान, सारण, भोजपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में कल गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. 23 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. दशहरा के दौरान भी मौसम साफ रहने की उम्मीद है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड के सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और हजारीबाग जिलों में 23 सितंबर को मूसलाधार बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. यानी 23 सितंबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि पिछले दिनों बादल फटने से हुई घटनाओं को देखते हुए अधिकारियों ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा और सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है. जून से अब तक हिमाचल में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए बारिश की कोई संभावना न होने के बावजूद सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में 23 सितंबर को मौसम खराब रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में 23 सितंबर को मौसम साफ रहेगा. अधिकांश जिलों में गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है. राजसमंद, बांसवाड़ा और डुंगरपुर जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग के अनुसार, 25 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है. अनुमान है कि यह बारिश खासकर दोपहर बाद ज्यादा मात्रा में होगी. इस दौरान कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी. हालांकि, 26 सितंबर से पूरे राज्य में एक कम दबाव के क्षेत्र का असर महसूस किया जाएगा.

कल का मौसम गुजरात

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में कल भारी बारिश होगी. राज्य में 28 सितंबर तक मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विज्ञानी अंबालाल पटेल ने नवरात्रि के दौरान गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है.