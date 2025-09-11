Kal Ka Mausam, 12 September 2025: यूपी, बिहार सहित इन राज्यों में बारिश का अलर्ट; जानें देशभर के मौसम का हाल

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 12 September 2025: देश में अब मानसून की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन कई राज्यों में इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत से मानसून विदाई लेने के मूड में आ गया है. हालांकि पहाड़ों पर अभी भी बारिश का जारी है. पंजाब में अभी भी कई गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं. मौसम विभाग (IMD) ने 12 सितंबर के लिए अलग-अलग राज्यों में अलग चेतावनियां जारी की हैं. कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, तो कुछ राज्यों में भीषण गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी. आइए जानते हैं, कल आपके राज्य में मौसम का हाल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली-NCR के लोगों के लिए कल का दिन गर्म और उमसभरा होगा. मौसम विभाग के मुताबिक 12 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है. अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे दोपहर में भीषण गर्मी महसूस होगी. अगले 3-4 दिन भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

यूपी में कल एक बार फिर आसमानी आफत की चेतावनी है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मोरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है.

कल का मौसम बिहार

बिहार के कई हिस्सों में कल तेज बारिश के आसार हैं. पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, बांका और भागलपुर जिलों में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड के पिथौड़ागढ़, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में भारी बारिश हो सकती है. पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी-नालों के उफान का खतरा बना रहेगा. प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सावधान रहने को कहा है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में भी कल बारिश से राहत मिलने के आसार हैं. मौसम विभाग ने किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया है. कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. रांची, पलामू, जमशेदपुर, बोकारो और गुमला जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को जलभराव और बिजली गिरने जैसी स्थितियों से बचने की चेतावनी दी गई है.

कल का मौसम पंजाब

पंजाब के लोग बाढ़ के बीच अब थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं. मौसम विभाग ने 12 सितंबर से अगले पांच दिनों तक धूप निकलने की संभावना जताई है. हालांकि, बाढ़ का कहर जारी है. एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में लगी हुई है.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कल बारिश से राहत मिलेगी. किसी भी जिले के लिए अलर्ट जारी नहीं किया गया है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में हुई भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर अब भी ऊंचा बना हुआ है. आने वाले दिनों में तापमान बढ़ सकता है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

मौसम विभाग के अनुसार, कोंकण और मुंबई क्षेत्र के महत्वपूर्ण जिलों के लिए कल कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है. मुंबई में दिन भर मौसम सुहावना रहेगा, केवल कुछ छिटपुट बारिश होगी. आसमान में बादल छाए रहेंगे. नवी मुंबई और ठाणे में मौसम सामान्य रहेगा. कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं होगा.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में पिछले दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद अब बारिश से राहत मिली है. हालांकि, यह राहत थोड़े समय के लिए ही रहेगी. क्योंकि, मौसम विभाग ने 14 से 16 सितंबर तक राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 14 सितंबर तक राज्य में कुछ जगहों पर छिटपुट हल्की बारिश देखने को मिल सकती है.